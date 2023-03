Preocupante situación en colegios públicos de Antioquia por demoras en obras de mantenimiento

La tarde del miércoles 8 de marzo, transcurría en completa normalidad en la Institución Educativa Doce de Octubre, noroccidente de Medellín. Los estudiantes de sexto recibían clase como todos los días.

"Nosotros estábamos en el salón tranquilamente recibiendo clase, cuando de un momento a otro se escuchó como si se hubiera quebrado algo y ahí fue cuando salió todo el polvo y el profesor gritó, salgan, corriendo y todos salimos corriendo", señaló un estudiante del colegio.

La emergencia dejó 15 menores entre los 10 y 11 años lesionados y también evidenció una problemática en la infraestructura que venía siendo advertida desde hacía meses por algunos trabajadores de la institución

"Desde hace muchos años, nunca se le ha hecho una verdadera arreglo o control a los techos del colegio, hay partes donde se están desmoronando por el comején, hay partes como en el salón o aula múltiple donde hay humedades grandes”, señaló un funcionario.

Según la Secretaría de Educación de Medellín, hay recursos de vigencias futuras para realizar esos arreglos.

"En agosto se aprueban vigencias futuras, los estudios previos y el certificado de disposición presupuestal o CDP, se demora aproximadamente entre dos y tres meses, finales de agosto, septiembre, octubre, noviembre, se supondría que, para diciembre o enero, tendríamos contratos, estamos a marzo y las vigencias futuras se aprobaron en agosto, la gran pregunta es ¿dónde está el recurso? ¿Por qué no lo están ejecutando?”, puntualizó por su parte Juan José Largo, habitante.

La Secretaría de Educación tiene la respuesta. El secretario de Educación de Medellín, Juan David Agudelo indicó que “esta institución educativa será priorizada con los recursos de vigencias futuras con las cuales vamos a intervenir las 411 instituciones educativas de la ciudad, que sufren de esta misma problemática por el rezago histórico en su intervención”.

La Secretaría prometió que en 15 días comenzarán los trabajos en el Doce de octubre, mientras tanto fue necesario habilitar otros salones para que los niños, puedan estudiar.

Esta situación deja entrever que algunos colegios de la capital antioqueña presentan problemáticas que ponen en riesgo la integridad de los niños, niñas y adolescentes que asisten diariamente a estas instituciones. Ante esto, Noticias RCN se dio a la tarea de averiguar cuánta plata y qué tan bien se está invirtiendo en la infraestructura de los colegios públicos de la ciudad.

A más de uno le parecerá increíble que este sea el estado de los colegios públicos de la segunda ciudad más importante de Colombia. El colapso de este colegio encendió las alarmas sobre lo que sucede en otras más de 200 instituciones públicas de Medellín.

“Gracias a Dios ha sucedido en momentos en que no ha habido estudiantes ni comunidad educativa. Si hubiera sido un momento en que hubiera clases hubiera ocurrido una desgracia”, dijo el coordinador de la institución educativa. “

Jhon Fredy Corrales, rector de colegio público de Medellín indicó que “en techos, en la sala de profesores, en algunas oficinas hay humedades".

Es esta una situación que desde hace un año se viene hablando en el Concejo. “En el año 2021 hicimos un debate de control político donde hablamos de muchas de las instituciones educativas como la del 12 de Octubre donde ocurrió este incidente, Marco Fidel Suárez, entre otras que se encuentran en graves condiciones de infraestructura física”, señaló Daniel Duque, concejal de Medellín.

Aunque en el 2022 el Concejo aprobó vigencias futuras por más de $300 mil millones de pesos para el mantenimiento de los colegios todavía no se ha comenzado a ejecutar. “La vigencia futura se aprobó y hoy no tenemos una claridad de cómo se va a ejecutar ni qué va a pasar con eso”, puntualizó la Consejera Distrital de Juventud, María Camila Arango.

En los primeros tres años de esta administración invirtió en $43.636. 768 en inversión e infraestructura educativa, ¿qué hicieron sus antecesores en el mismo periodo?

- Alonso Salazar: $169.975.498.137

- Aníbal Gaviria: $137.097.365.820

- Federico Gutiérrez: $84.395.990.284

Las cifras mencionadas en esos debates de control político aseguran que es más del 90% de las instituciones que necesitan mantenimiento, sin embargo, los docentes dicen que es un tema que se volvió correctivo y no preventivo.

“Intervienen, van cuando se les informa que hubo un desprendimiento en la biblioteca o en un corredor, ahí aparecen, sabiendo que ya se les había anunciado con anterioridad”, explicó el coordinador del colegio.

Esta no es la única preocupación de los profesores. Estos aseguran que hay colegios donde el internet es escaso y los computadores son limitados. Juan David Agudelo, secretario de Educación de la ciudad, quien ocupa el cargo desde hace dos semanas luego de que Alexandra Agudelo fuera enviada a casa por cárcel, ha dicho en repetidas ocasiones que es cuestión de semanas para que inicien las obras, sin embargo en la ciudad el llamado es solo uno: “que hay que dignificar la educación en el sentido que uno no puede estudiar con hambre, no puede estudiar sin agua potable o en el riesgo de que en cualquier momento una infraestructura va a colapsar”, dijo la Consejera Distrital de Juventud, María Camila Arango.

¿Qué dice el alcalde Daniel Quintero?

Ante esta problemática, el alcalde Daniel Quintero señaló que “en la medida en que se va terminando el papeleo de cada uno se puede iniciar obras. Ojalá iniciar cuanto antes posible, entre otras porque eso genera empleo, más frentes de obra abierto. El martes me ha dicho mi equipo que arrancamos con el Alzate Avendaño y eso es una buena noticia para Medellín”.

