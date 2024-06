¿Hasta cuándo irá el paro de Fecode?: sindicato habla de sus preocupaciones sobre la ley estatutaria de educación

Este miércoles 12 de junio los profesores de Fecode entraron a paro indefinido para demostrar su molestia con la ley estatutariade la educación que fue aprobada en su tercer debate en el Congreso de la República.

“Es una reforma de ley estatutaria que no obedece a los intereses del magisterio colombiano”, asegura Victoria Avendaño, representante de los profesores de Fecode.

Además, los profesores del magisterio aseguran que el proyecto de ley dirigido por la ministra Aurora Vergara fue modificado sin conciliación o consulta de Fecode.

Este paro, que dejará sin clase a cerca de cinco millones de estudiantes de colegios privados, ha tenido diferentes reacciones, desde la oposición del gobierno cuestionan la temporalidad escogida para realizar el paro.

Lo que Fecode considera que sucede con la reforma a la educación

Uno de los objetivos de la ley estatutaria mencionada es que la educación, incluyendo la superior, sea establecida como un derecho fundamental en todos sus niveles. Asimismo, se buscaría que población vulnerable, como la carcelaria, sea cobijada por esta ley.

Si bien Fecode respaldó la iniciativa en sus comienzos, ahora asegura que con los cambios introducidos al proyecto pueden poner en riesgo la educación pública.

“El proyecto de ley estatutario hasta dónde va en este momento atenta contra la financiación y administración de la educación pública por parte del Estado, profundiza la privatización”, aseguró la profesora Victoria Avendaño, representante de Fecode.

La profesora Avendaño asegura que Fecode protesta porque desde la federación hay preocupación de que con el proyecto de ley se afecte la financiación de la educación pública del país.

Asimismo, la profesora asegura que el paro “va hasta la próxima semana y hasta cuando sea necesario”, por ello las actividades están programadas hasta el 20 de junio e incluso más adelante.

Avendaño asegura que este paro también se usará para reclamar y buscar respuesta por las reiteradas dificultades y deficiencias en implementación del nuevo sistema de salud del magisterio.

“Estamos viviendo en este momento con un problema supremamente crítico y que el Gobierno Nacional debe resolver porque tiene que ver, como se ha dicho en ocasiones anteriores, es con la vida de los más de 800.000 afiliados que tiene el Fomag de los cuales más de 300.000 tiene enfermedades crónicas y catastróficas, y el Gobierno Nacional en cabeza de su presidente, que es el jefe de Estado, debe resolverlo de manera inmediata”, asegura Avendaño.

La respuesta del Gobierno frente al anuncio de paro de Fecode

Con este paro anunciado por la Federación son cerca de cinco millones de estudiantes de colegios del Estado que se verán afectados por la falta de clases, ante esto, el viceministro de Educación, Alejandro Álvarez Gallego asegura que Fecode ha iniciado reuniones con congresistas para lograr una revisión del proyecto y conseguir modificaciones de la ley.

Respecto a las preocupaciones de Fecode sobre el método de evaluación de lo maestros propuesto en el proyecto de ley en el que el desempeño de los estudiantes también influenciaría en la calificación del maestro, Álvarez asegura que es una inquietud que nace de las inequidades de oportunidad en la que los niños estudian.

“Los resultados en las pruebas no van a ser iguales los de estos niños de las zonas más empobrecidas a los niños que tienen los privilegios y unas condiciones y garantías que son las ideales para todos. Ellos [Fecode] dicen que no es justo que midan mi desempeño dependiendo de otros factores que son puntuales y que no tienen que ver directamente con la forma como ellos aprendieron”, aseguró el viceministro.