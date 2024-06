"Cuando me di cuenta ya estaba consumiendo pegante": el testimonio de dos hermanos que superaron la adicción de drogas desde la infancia

Hay preocupación en Bogotá por la adicción a las drogas en menores de edad. Tan solo en los últimos dos años más de 11.000 menores de edad han sido internados en centros de atención por consumos de psicoactivos.

De esa cifra, 6.286 casos corresponden a menores de edad entre los 6 y 13 años, 4.589 entre los 14 y 17 años y 896 entre 1 y 5 años.

Brayan y Brandon, son hermanos y lograron recuperarse de la adicción a las drogas que comenzó antes de que cumplieran 15 años.

Brayan Molano y Brandon Barrera fueron consumidores desde que eran niños

Los hermanos son unidos, ambos desean ser cantantes y los dos lograron superar una adicción a las drogas que comenzó antes de tener 15 años por amigos que les permitieron probar sustancias.

“Tenía como 14 años cuando empecé a consumir marihuana, después conocí la farra, conocí el trago, después empecé a meter otras sustancias”, explica Brayan Molano.

“Fue con un amigo, yo tenía 13 años, estaba en séptimo, cuando yo le dije a él que me dejara probar y él me dejó y ese día llegué risueño.…cuando ya me di cuenta ya estaba consumiendo pegante” dice Brandon Barrera.

El consumo se volvió parte del diario vivir de los hermanos que empezaron a tener comportamientos no comunes en ellos.

“A veces le quitaba la plata a mi mamá, también robé, de cualquier manera conseguía para consumir”, admite Brandon.

De hecho, los comportamientos agresivos, las mentiras y el misterio, fueron los signos de alarma que advirtieron a Norma Barrera, madre de los jóvenes.

“El dolor que uno siente de madre no es fácil, porque de pronto esperar que llegué alguien y te digan que te mataron a tu hijo por estar en calle… porque la calle es terrible”, explica Norma con la voz entrecortada.

La recuperación de Brayan y Brandon de la adicción a las drogas

La esperanza de una pronta recuperación y el apoyo de la fundación Clínica del Hogar fueron primordial en el proceso de recuperación de ambos hermanos.

“Brayan volvió a ser mi mismo Brayan, el hijo colaborador, el noble, el que da, el que ayuda, él es un muchacho que tiene unas cualidades maravillosas”, asegura Norma.

Harold Correa sale diariamente a las calles de Bogotá para buscar a niños en otros cuerpos y jóvenes perdidos en las drogas.

“Cuando uno ve a un niño de 9 o 10 años con una pipa, con 7 años con el galón de pegante, con el bareto en la mano. Estas personas se están convirtiendo en esos consumidores potenciales y al final de cuentas son muertes prematuras”, asegura Harold Correa, fundador de Clínica del Hogar.