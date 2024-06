Hijos piden justicia: denunciaron a su papá por el feminicidio de su madre, pero él sigue libre

En agosto de 2021 se presentó un feminicidio que cambió para siempre la vida de una familia, especialmente la de sus dos hijos, que hasta el día de hoy siguen siendo los más afectados. La víctima fue Edymariel Barragán, una mujer de 49 años que fue asesinada por su Luis Carlos Barragán, su exesposo y, además, el padre de sus hijos.

El caso se presentó en 2021, en Bogotá, mientras que la mujer preparaba el desayuno. Si bien ellos se habían separado, acordaron seguir viviendo en la misma casa porque llevaban 30 años juntos.

Lo más desgarrador de todo fue que dos de los tres hijos se encontraban en la vivienda al momento del ataque letal y fueron testigo de cómo su madre perdió la vida de una de las maneras más crueles.

La familia de la víctima de feminicidio habló con Noticias RCN

“Mi hermano me llama y me dice: ‘Brayan, mi papá apuñaló a mi mamá’. Yo la verdad quedé en shock y llamé a una ambulancia, pero pensé que se trataba de algo superficial y no de esa tragedia”, recordó el hijo mayor.

“Él escuchó un grito y, en ese momento, lo que pasó fue que mi papá había abrazado a mi mamá y la había apuñalado en la parte del pecho”, agregó.

Antes de ese ataque, Luis Carlos Barragán ya había agredido a Edymariel Barragán en múltiples ocasiones. De hecho, la hermana de la víctima le contó a Noticias RCN que muy a menudo la trataba con palabras despectivas.

En el momento en el que el hijo menor se dio cuenta de la tragedia que había sucedido, se comunicó con las autoridades y denunció a su papá. Además, no lo dejó huir, a pesar de que él trató de intimidarlo para escabullirse.

“Mi papá le decía a mi hermano: ‘hijo, no me vaya a entregar a la Policía’. Después él intentó irse, pero mi hermano no lo dejó y lo sometió. Posteriormente, llegaron las autoridades, pero la ambulancia nunca apareció”, indicó también el hijo mayor.

En este caso de feminicidio aún no se ha hecho justicia

Tras la captura, el proceso judicial inició y la Fiscalía le imputó a Luis Carlos Barragán el delito de feminicidio agravado. Sin embargo, meses después, a pesar de que sus hijos habían sido testigos directos, un juez le otorgó la libertad por vencimiento de términos.

A pesar de que la familia no contaba con muchos recursos, su prioridad era que se hiciera justicia y que la muerte de su mamá no quedara impune. En ese sentido, contrataron una abogada y lograron que hace tres meses el autor del feminicidio fuera condenado a una pena de 42 años de cárcel.

En esa sentencia se emitió una orden de captura, pero, hasta el día de hoy, Luis Carlos Barragán continúa libre y no se sabe nada de su paradero.