¡Amputado, pero completo! La historia de un superhumano que esconde la Feria de Cali

Desde que nació la salsa, con sus primeras tonadas en Cuba, ha sido el instrumento para narrar esas historias que han traspasado generaciones, que logran transportar y mover fibras a quienes la escuchan y se dejan envolver por su ritmo afrocaribeño.

Bien lo utilizó el Joe Arroyo con su magistral obra ‘La Rebelión’ que, aún hoy, transmite el sentimiento de una trágica época de esclavitud, que con un grito quedó guardada como una leyenda. Rubén Blades con ‘Amor y Control’ nos regaló una dosis de realidad, que inunda el alma de sentimientos al oírla.

También lo hizo, y de qué forma, Celia Cruz cuando inmortalizó su vida en la letra de ‘La vida es un carnaval’. Y si no fuese por la salsa cómo conoceríamos a ‘Anakaona’, la cacica del pueblo taíno ahorcada por los españoles, una canción del maestro Cheo Feliciano que, sin conocer de etnias, hemos bailado y cantado su contagioso coro por más de medio siglo, el cual vive en nuestras memorias sin ser conscientes de ello.

No por nada el mundo entero se rindió a los pies de Nueva York, cuando fue la ciudad pionera de unos pasos que recorrieron el universo y llegó hasta la capital vallecaucana, donde se homenajea el género musical cada año, reuniendo a más de un millón de almas que se rinden al son de una campana de bongo.

…Y es que precisamente son esas historias increíbles alrededor de la salsa, las que cada año mantienen viva la pasión por la música y dejan en lo alto el nombre de la reconocida capital mundial de la salsa.

La vida es cuestión de actitud

A sus once años Juan Ca Valencia enfrentó lo que para muchos sería la peor tragedia de su vida, un grave accidente de tránsito lo dejó en una camilla, luchando por quedarse en este mundo y compartir la alegría que lo caracterizaba. Sin embargo, el universo tenía otros planes para él.

Abrir sus ojos y no tener una pierna, es un sentimiento que no podrían dimensionar quienes no lo viven en cuerpo propio, pero escuchar el relato en palabras de Juan Camilo es como si no hubiera sido una tragedia.

En medio de la victoria por continuar vivo, la pérdida que enfrentó no se puede explicar con palabras. La tranquilidad y energía de paz al contar su historia le quita el peso a quienes lo oyen de sentir tristeza, pues para él fue la forma en la que la vida le enseñó su misión en la tierra.

“Me dicen loco cuando digo que esto fue lo mejor que me pudo pasar en la vida”.

Como muchas cosas, ser caleño no fue una casualidad, llevaba el sabor en la sangre, el ritmo en el corazón y el ‘punta talón’ desde que aprendió a caminar. Algo que conectó con su nueva compañera de vida: una prótesis metálica de 60 centímetros de alta, que lo llevaría tan lejos como él quisiera.

“No fue un proceso fácil”.

Preguntarle al universo el “por qué” no le sirvió de mucho, fue hasta que le preguntó el “para qué” cuando encontró respuestas, justo allí entendió que tal y como la salsa, él sería un instrumento para llevarle un mensaje positivo al mundo.

Recoger sus pasos y volver a aprender a sostenerse de pie, a caminar, a bailar, fue un proceso largo, pero el día que pudo volver a llevar el ritmo a sus pies, con un ‘tumbao’ distinto y esta vez único, ese que le devolvió la vida y hoy lo lleva a bailar a escenarios donde jamás pensó llegar, ese día encontró su destino.

Alegría, sabor, inspiración y mucho talento es lo comparte cada día en sus redes sociales Juan Ca Valencia, un influencer que a partir de una adversidad encontró su propósito de vida para llevar un mensaje contundente: todo es cuestión de actitud.

Hay personas que vienen a este mundo a enseñar, a ser esa lección en la vida otros, que por medio de su valentía y coraje despiertan en los demás la empatía, la solidaridad, el amor y actitud positiva para afrontar las dificultades.