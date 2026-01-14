Asesinaron a un joven cuando iba a reclamar el cuerpo de su hermana a Medicina Legal en Palmira

En Palmira, un ataque armado dejó un hombre muerto y otro herido en un hecho que está directamente ligado a un homicidio ocurrido el día anterior en el municipio de Candelaria.

RELACIONADO Madre cargó el cadáver de su hija asesinada y lo llevó en mototaxi tras esperar por horas a las autoridades

La víctima mortal se encontraba a las afueras de Medicina Legal, realizando las diligencias para reclamar el cuerpo de una mujer de 29 años asesinada la noche del lunes festivo.

Las autoridades avanzan en la identificación plena del fallecido y en la revisión de cámaras de seguridad para ubicar a los responsables.

Asesinaron a joven de 25 años frente a Medicina Legal en Palmira

El ataque se registró en el barrio Nuevo, en Palmira. Dos hombres se desplazaban en un vehículo Chevrolet Spark de color rojo cuando fueron interceptados por sujetos armados que se movilizaban en motocicleta.

Sin previo aviso, los agresores abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el automóvil.

En el lugar murió Jhan Carlos Grajales Gutiérrez, un joven de 25 años que había llegado hasta la sede de Medicina Legal para adelantar los trámites de reclamación del cuerpo de su familiar.

El otro ocupante del vehículo, Sebastián Jiménez Álvarez, resultó herido y fue trasladado de urgencia al hospital Raúl Orejuela Bueno, donde permanece bajo observación médica.

Joven fue baleado mientras reclamaba el cuerpo de su hermana en Medicina Legal

Las autoridades confirmaron que ambos hombres se dirigían a reclamar el cuerpo de Leidy Calderón, una mujer de 29 años que había sido asesinada el día anterior en un establecimiento comercial ubicado en Villagorgona, corregimiento del municipio de Candelaria.

RELACIONADO Todo lo que se sabe del ataque en el que fue asesinado el hijo del director de la cárcel de Neiva

Ese homicidio ocurrió durante la noche del lunes festivo y también fue producto de un atentado sicarial.

La comandante de la Policía Valle del Cauca, Sandra Liliana Rodríguez, explicó la relación directa entre ambos hechos violentos:

Esta persona familiar o hermano de una mujer de 29 años, quien el día anterior en el municipio de Candelaria, junto a otro sujeto, habían sido víctimas de un atentado sicarial en un establecimiento comercial, la cual había sido trasladada a la morgue de Palmira.

Tras el crimen, unidades de la Policía iniciaron labores de verificación en el sector, recolección de información y revisión de cámaras de seguridad cercanas con el fin de identificar a los responsables del ataque.

Las autoridades también avanzan en los procesos de identificación y judicialización relacionados con ambos homicidios, ocurridos con pocas horas de diferencia.