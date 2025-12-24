VIDEO | En medio de un intento desesperado de rescate, dos jóvenes desaparecieron en el río Magdalena

Una situación trágica se registró el pasado lunes 22 de diciembre en jurisdicción del municipio de San Juan de Río Seco, Cundinamarca, específicamente en el sector conocido como Cambao, a orillas del río Magdalena.

El hecho involucró a tres jóvenes de 21 años y derivó en la desaparición de dos de ellos, según confirmó el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca.

Los jóvenes, procedentes del municipio de Sasaima, se encontraban juntos cuando ocurrió el accidente.

Dos jóvenes desaparecieron tras intentar rescatar a otro en el río Magdalena

De acuerdo con la información oficial, uno de los jóvenes cayó de manera accidental en inmediaciones del río Magdalena. Al percatarse de la emergencia, los otros dos hombres que lo acompañaban intentaron auxiliarlo en un acto inmediato de ayuda.

Sin embargo, la fuerza de la corriente del río terminó arrastrándolos, complicando de forma dramática la situación. Tras el incidente, se confirmó la desaparición de dos jóvenes de 21 años, ambos oriundos de Sasaima.

Desde ese momento, el Cuerpo de Bomberos del municipio de San Juan de Río Seco, en coordinación con distintos organismos de socorro, adelanta labores de búsqueda en la zona.

¿Qué se sabe de los dos jóvenes que cayeron al río Magdalena y no aparecen?

Los equipos continúan desplegados en el sector de Cambao, concentrando los esfuerzos en el afluente donde ocurrió el accidente.

Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia mientras avanzan las tareas de rastreo. Hasta ahora, no se ha reportado la localización de los jóvenes desaparecidos.