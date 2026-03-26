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Cargamento de cocaína avaluado en $625 millones fue incautado en Ibagué

En total, fueron hallados 122 paquetes con la sustancia ilícita, cuyo valor en el mercado ilegal se estima en $625 millones.

Noticias RCN

marzo 26 de 2026
04:01 p. m.
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La Policía Metropolitana de Ibagué asestó un contundente golpe contra las estructuras dedicadas al narcotráfico al capturar a un hombre de 34 años que transportaba más de 136 kilos de cocaína ocultos en su vehículo.

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El operativo se realizó en la vía que conduce de Cajamarca a Ibagué, a la altura del peaje Vermillion, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte descubrieron una caleta en los laterales del platón del automotor.

En total, fueron hallados 122 paquetes con la sustancia ilícita, cuyo valor en el mercado ilegal se estima en 625 millones de pesos.

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Según la Policía Nacional, con esta incautación se evita la distribución de más de 340.000 dosis de cocaína en la ciudad, lo que representa un fuerte golpe a las economías criminales.

Descubrimiento de la caleta

La pericia de los uniformados permitió detectar el compartimento oculto en el vehículo, donde se camuflaba la droga con el objetivo de ingresarla a la capital tolimense.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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Medida de aseguramiento

Tras ser presentado ante un juez de control de garantías, el indiciado recibió medida de aseguramiento.

La Policía Metropolitana de Ibagué destacó que este resultado fortalece la seguridad y la convivencia en la región, al impedir que el alucinógeno llegara a calles, parques y colegios de la ciudad musical.

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