Ambulancia fue descubierta transportando más de 200 kilos de cocaína en Neiva

Durante un operativo de control en Neiva, uniformados detuvieron una ambulancia y descubrieron que no llevaba ningún paciente, sino un gigantesco cargamento de droga escondido en compartimientos secretos.

Según confirmaron las autoridades, la ambulancia había sido modificada para ocultar 207 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Ambulancia fue descubierta transportando kilos de cocaína en Neiva

Lo que inicialmente parecía un procedimiento rutinario terminó revelando un sofisticado método para mover droga.

Durante la revisión, los uniformados detectaron modificaciones sospechosas en la parte superior de la ambulancia y, al desmontar algunas piezas, encontraron decenas de paquetes ocultos cuidadosamente en el compartimiento de las sirenas.

En total fueron hallados 138 paquetes del alcaloide.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el cargamento?

El comandante de la Novena Brigada del Ejército, César Suárez, confirmó los detalles del hallazgo y explicó que la droga provenía del sur del país.

Soldados inspeccionan la ambulancia y al notarse que traían la estructura modificada, verifican y encuentran 207 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Esa cocaína era proveniente del Putumayo y venía hacia el interior del país.

Las autoridades señalaron que el cargamento equivale a cerca de 414 mil dosis que, según el Ejército, no llegarán a las calles de distintas ciudades del país.

¿Quiénes eran los responsables de transportar la cocaína en la ambulancia?

Durante el operativo fueron detenidas dos personas que se movilizaban en la ambulancia.

Tanto los capturados como el cargamento de cocaína y el vehículo quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás del transporte del alcaloide y cuál sería la red criminal involucrada en el caso.