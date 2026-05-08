Descubren presunta red del 'Clan del Golfo' que enviaba cocaína en lanchas a destinos internacionales

Operativo contra el narcotráfico terminó con la captura de seis presuntos integrantes de una estructura criminal que estaría al servicio del ‘Clan del Golfo’.

Según las autoridades, era la encargada de coordinar el envío marítimo de toneladas de cocaína desde las costas del Caribe colombiano hacia destinos internacionales.

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en Berrugas, Sucre; Moñitos, Córdoba; y Cartagena, Bolívar.

Red del 'Clan del Golfo' enviaba cocaína en lanchas a destinos internacionales

De acuerdo con la investigación, los detenidos serían piezas clave dentro de una red ilegal dedicada a garantizar la salida de cargamentos de clorhidrato de cocaína por vía marítima, utilizando lanchas rápidas que partían desde el Golfo de Morrosquillo y otras zonas estratégicas del Caribe colombiano.

Entre los capturados está Jaime Banquez Herazo, alias Mocho, señalado por las autoridades como el supuesto cabecilla de la estructura criminal. Según el expediente, sería el encargado de definir la logística necesaria para coordinar la salida de las embarcaciones cargadas con droga hacia rutas internacionales.

Las autoridades también capturaron a Ober Luis Berrio Ramos, Arnovis Álvarez Julio, Cesar Jiménez Pájaro y Álvaro Ramos Galeano, quienes, presuntamente, cumplían funciones como pilotos de las lanchas utilizadas para recoger los cargamentos de cocaína en puntos costeros y trasladarlos a zonas previamente establecidas por la organización.

¿Cómo hacían para evadir a las autoridades?

En medio de las investigaciones también apareció el nombre de Dionis Cardales Castillo, alias Pepo, señalado de ser el hombre encargado de activar dispositivos de seguridad para alertar sobre posibles controles de las autoridades y monitorear movimientos en las áreas donde se realizaban los embarques clandestinos.

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La Fiscalía indicó que una Corte Federal del Distrito Este de Dallas, Texas, requiere a los seis capturados por delitos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de drogas.

El requerimiento internacional señala que los procesados estarían implicados en el envío de cerca de cinco toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, México y países de Centroamérica.

Tras las capturas, los seis hombres quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras avanzan los procedimientos diplomáticos y judiciales para hacer efectiva su extradición hacia territorio estadounidense.