Indumil asegura que no hubo riesgo tras incidente con material explosivo en carretera hacia Sibaté

La Industria Militar (Indumil) informó que en la madrugada de este miércoles se presentó un incidente en la carrocería de un tractocamión que hacía parte de una caravana de seis vehículos, mientras se desplazaba por la autopista Norte, a la altura de la calle 234, en dirección a Bogotá.

El vehículo transportaba material explosivo tipo ANFO desde la planta de Sogamoso hacia la fábrica de Sibaté. Según los primeros reportes, la carrocería presentó una fractura estructural que fue atendida de manera inmediata por los equipos de seguridad.

Indumil afirma que el material se transportaba bajo protocolos de seguridad

Indumil aclaró que no existe riesgo para la ciudadanía, ya que el material se moviliza de manera aislada y bajo estrictos protocolos de seguridad. Actualmente se adelanta el traspaso del cargamento a otro vehículo para garantizar la continuidad del desplazamiento sin afectaciones.

La operación cuenta con el acompañamiento de la Policía Militar No. 15 del Ejército Nacional, que permanece en el lugar verificando y asegurando la zona.

Investigación de Indumil sobre el incidente

La entidad confirmó que inició las actuaciones administrativas correspondientes para establecer las causas del hecho y adoptar medidas que eviten la reiteración de situaciones similares.

Indumil reiteró su compromiso con la seguridad en el transporte de materiales explosivos y aseguró que continuará informando a la ciudadanía sobre los avances de la investigación.