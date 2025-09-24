Indumil presenta el fusil ACE: plan piloto para reemplazar los Galil en un año

Indumil avanza en la modernización del parque armamentístico de la Fuerza Pública con el desarrollo del fusil ACE, un arma de manufactura nacional diseñada para reemplazar progresivamente a los actuales Galil.

La empresa estatal planea lanzar un plan piloto y estima que el nuevo fusil podría entrar en funcionamiento en cerca de un año.

Características y ventajas del fusil ACE

Fuentes vinculadas al proyecto señalaron que la principal novedad del fusil ACE es su método de producción: los componentes principales están fabricados con polímeros, lo que permite una reducción en los tiempos de fabricación y en los costos, además de garantizar un proceso productivo estandarizado.

Ese uso de materiales compuestos brinda al arma una mayor ligereza y flexibilidad, atributos que —según los desarrolladores— facilitarán su manejo por parte del personal operativo y reducirán la fatiga en misiones de largo aliento.

“El fusil indumil se diferencia por su método de producción, ya que sus componentes principales están fabricados con polímeros. Esto permite reducir tiempos y costos y estandarizar el proceso productivo”, señaló uno de los interlocutores del proyecto a través de mensajes, citados por este medio.

Plan piloto, abastecimiento y cooperación internacional

El cronograma preliminar contempla un plan piloto con ingreso gradual al servicio en aproximadamente un año. Mientras se desarrolla la transición, Indumil mantendrá stocks de armas existentes (incluidos los Galil) y garantiza que la capacidad operativa de las Fuerzas no se verá afectada. “Nuestra Fuerza Pública va a continuar con las capacidades que requiere”, afirmó la misma fuente.

Además, desde la estatal indicaron que la intención es diversificar la cadena de suministros y abrir la puerta a la cooperación con empresas internacionales interesadas en asociarse con la industria de defensa colombiana: “Las empresas de diferentes países que estén interesadas a unirse con las empresas colombianas para desarrollar productos de defensa, bienvenidas”, añadieron.

El proyecto del fusil ACE plantea una hoja de ruta ambiciosa para fortalecer la autonomía industrial en materia de defensa, reducir dependencia de importaciones y bajar costos operativos. Ahora resta conocer los resultados del plan piloto, las pruebas de desempeño en condiciones reales y la decisión final sobre los volúmenes de producción y despliegue operativo.