Tractomula cargada con material explosivo se partió en dos en la Autopista Norte

La situación ha generado caos vehicular en una de las entradas más importantes de la capital colombiana. El material es propiedad de Indumil.

diciembre 03 de 2025
06:53 a. m.
La mañana en el norte de Bogotá comenzó con un grave incidente que afectó la movilidad de miles de ciudadanos. Una tractomula que transportaba material para la industria militar se partió en dos sobre la Autopista Norte con calle 233, generando una emergencia que obligó a activar protocolos de seguridad y controles especiales en la vía.

Según la información preliminar, el vehículo hacía parte de una caravana de seis tractomulas que trasladaban 32 toneladas de ANFO, un explosivo de uso industrial empleado en minería y operaciones controladas.

Aunque aún no hay un pronunciamiento oficial del Ejército, al punto llegaron unidades especializadas en manejo de explosivos, así como agentes de la Policía Nacional, para verificar condiciones de seguridad y apoyar la regulación del tránsito.

Tráfico afectado en una de las entradas clave a Bogotá

El accidente se registró en una de las zonas con mayor flujo vehicular en las mañanas, lo que generó largas filas de carros provenientes de municipios como Chía, Cajicá y Zipaquirá. Durante varios minutos, la movilidad quedó prácticamente detenida, mientras los organismos de emergencia evaluaban si el material representaba un riesgo adicional.

Hacia las primeras horas del día, las autoridades confirmaron que las otras cinco tractomulas de la caravana ya habían sido retiradas del punto, permitiendo un avance gradual en la movilidad. Aunque persisten afectaciones, especialmente en los carriles de ingreso a Bogotá, el tránsito comienza a normalizarse gracias a la presencia de unidades de tránsito que trabajan en el despeje completo de la vía.

Comunicado de Indumil: Se descarta riesgo por incidente

La Industria Militar (Indumil) informó que el incidente ocurrido esta madrugada en la autopista norte, a la altura de la calle 234, se originó por una fractura en la carrocería de un tractocamión que hacía parte de una caravana de seis vehículos. La entidad confirmó que el material transportado era ANFO —un explosivo de uso industrial—, pero aseguró que no existió riesgo para la ciudadanía, ya que este tipo de cargamento se moviliza de manera aislada y bajo estrictos protocolos de seguridad.

Según Indumil, la situación fue atendida de inmediato y actualmente se realiza el traspaso seguro del material a otro vehículo para garantizar la continuidad del desplazamiento. En el lugar permanece personal de la Policía Militar No. 15 del Ejército, encargado de verificar y asegurar la zona. La entidad inició las investigaciones administrativas para establecer en detalle las causas de la falla estructural que provocó el incidente.

¿Cuándo ocurrió el incidente con tractocamión de Indumil?

El incidente ocurrió en horas de la madrugada, mismas en la que la Autopista Norte suele registrar su mayor volumen de tráfico. Por ahora, las autoridades continúan la investigación para establecer por qué el vehículo se partió en dos y determinar si hubo fallas mecánicas o problemas en la carga.

La recomendación para los conductores es tomar vías alternas y prever demoras mientras avanza la operación de normalización en este corredor vial, uno de los más importantes del norte de la ciudad.

