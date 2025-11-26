Coronel (r) Juan Carlos Mazo, presidente de Indumil, señalado por presunta manipulación de ascensos militares

El coronel en retiro Juan Carlos Mazo, actual presidente de la Industria Militar (Indumil), se encuentra en el centro de la polémica tras graves acusaciones hechas por el también coronel en retiro y excomandante de contrainteligencia del Ejército, John González.

Según González, Mazo habría utilizado la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para perfilar a oficiales y manipular procesos de ascenso en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. “La DNI está siendo utilizada como un arma, una herramienta de persecución”, denunció, señalando que se han cometido injusticias contra personal militar y policial mediante decisiones que responderían a intereses particulares.

Acusan a Mazo de influir en salida de general Vera y de reunión con disidencias

El exoficial aseguró que Mazo mantiene cercanía con el exministro de Defensa Iván Velásquez y con el actual comandante del Ejército, general Cardoso, lo que le habría permitido influir en la salida del general en retiro Óscar Vera, antiguo comandante de inteligencia. González afirmó que Vera fue objeto de campañas de desprestigio y persecución política, especialmente tras las elecciones presidenciales que llevaron a Gustavo Petro al poder.

Las denuncias también vinculan a Mazo con una supuesta reunión con disidencias de alias Calarcá, en la que se habría discutido la creación de una empresa de seguridad.

Silencio de Mazo y preocupación por uso indebido de inteligencia

Indumil, entidad adscrita al Ministerio de Defensa, es la encargada de fabricar y comercializar armas, municiones y explosivos para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Ante las acusaciones, Noticias RCN buscó la versión de Mazo, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

El caso genera preocupación en sectores militares y políticos, que advierten sobre el posible uso indebido de organismos de inteligencia para fines personales y la necesidad de esclarecer las denuncias con transparencia.