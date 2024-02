Múltiples robos a mano armada en un mismo día en un barrio de Bogotá

La inseguridad en Bogotá parece no darle tregua a Bogotá, esta vez fueron los vecinos del barrio Ciudad Jardín sur los que vivieron momentos de zozobra por dos robos que sucedieron en un mismo día. Debido a esta angustiante situación los habitantes del sector se han unido para enfrentar la delincuencia.

Uno quedó registrado en las cámaras de seguridad de una peluquería en donde nueve mujeres, entre clientes, trabajadoras y una mujer con un bebé en brazos, fueron víctimas de hurto a mano armada. El criminal, que tenía un arma de fuego, robó rápidamente los celulares, billeteras y joyas de las allí presentes.

“Los delincuentes operan con armas de fuego, entran a establecimientos de comercio, los comensales se encuentran allí y les rapan los celulares sus pertenencias joyas”, dice uno de los habitantes de barrio.

El segundo robo de este viernes 23 de febrero se registró hacia las 10 de la noche, cuando varios sujetos armados entraron a un restaurante que ya había finalizado su jornada. En las cámaras de seguridad del recinto se puede ver cómo tres hombres ingresaron al lugar y amenazan a una cocinera del negocio para después enfrentar a otro hombre que estaba allí.

“Ellos entran por la reja y preguntan que si hay servicio ella dice que no, igual ellos entran empujan la reja e ingresan. Entra el primero y coge con revólver a la muchacha que está en el área de la cocina y le dice que dónde está la plata, que se quede quieta, que no vaya a gritar porque la mata. La chica le dice que ya no tiene nada, se levanta el delantal y muestra que no tenía nada de plata”, recontó Samanta, una trabajadora del restaurante afectada.

Inseguridad en Ciudad Jardín

Desafortunadamente no son los únicos episodios de inseguridad en el barrio, solo en febrero, distintos locales han sido blanco de la delincuencia.

En un caso distinto, un trabajador de una farmacia es agredido a través de las rejas por un hombre armado a plena luz del día. En los videos de las cámaras de seguridad se ve que el delincuente golpea a la víctima varias veces en el área de la cabeza pero no le dispara.

“Nosotros somos personas desarmadas y los delincuentes están llegando armados, entonces uno no puede exponer la vida porque nosotros trabajamos con familiares, con hijos, con empleados” dijo a RCN, Dairo González, un residente y comerciante de Ciudad Jardín.

En otra ocasión quedó en video el momento en el que un ladrón aprovecha un momento de ausencia de los trabajadores y saca de la caja registradora unos billetes del producido de una tienda de variedades.

Otra cámara captó el momento en que un delincuente en moto le rapa el celular a una mujer en la vía.

¿Qué ha dicho Galán?

Ante los múltiples hechos de inseguridad que han golpeado Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá emitió un comunicado al respecto.

En este documento, el alcalde Mayor de Bogotá aseguró reconocer su responsabilidad como mandatario y afirmó que “esa responsabilidad incluye principalmente articular bien a todos los actores y es lo que estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo”.

Además, Galán se refirió al aumento del pie de fuerza en Bogotá con la llegada de “700 efectivos de la Policía adicionales para distribuirlos estratégicamente, para fortalecer el plan candado que se va a realizar en diferentes puntos, tendremos dos helicópteros adicionales para Bogotá, drones, entre otras cosas”.