¿Qué hacer en caso de un sismo en Bogotá? Mitos y verdades que debe saber

Luego del fuerte sismo que se sintió en varias zonas de Colombia tras el movimiento telúrico registrado en Venezuela, muchas personas se preguntan cuál es la forma correcta de reaccionar durante una emergencia de este tipo.

Ante este panorama, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) recordó que, aunque los sismos no pueden predecirse, sí es posible prepararse para responder de manera adecuada y reducir los riesgos.

Para ello, la entidad explicó cuáles son algunos de los mitos más comunes y qué recomendaciones sí deben seguir los ciudadanos cuando ocurre un temblor en Bogotá.

¿Es cierto que hay que salir corriendo apenas empieza a temblar?

Uno de los errores más frecuentes es pensar que la primera reacción debe ser correr para abandonar el lugar.

El Idiger aclaró que esto es un mito. La recomendación es conservar la calma y dirigirse a un lugar seguro previamente identificado dentro del plan de emergencias del edificio, vivienda o lugar de trabajo.

Actuar de manera impulsiva puede aumentar el riesgo de sufrir accidentes durante el movimiento sísmico.

¿Los marcos de las puertas siempre son un lugar seguro?

Durante años se ha creído que ubicarse debajo del marco de una puerta es la mejor opción cuando ocurre un sismo.

Sin embargo, el Idiger explicó que esto no puede generalizarse. Los marcos de las puertas suelen ser estructuras livianas diseñadas únicamente para sostener la puerta y no para soportar cargas adicionales.

Solo deben utilizarse si previamente fueron identificados como un punto seguro dentro del plan de emergencias de la edificación.

¿Es recomendable esconderse debajo de una mesa?

Otro de los mitos más difundidos es que cualquier mesa sirve como refugio durante un temblor.

La entidad indicó que esto depende del tipo de mobiliario. Existen mesas robustas y resistentes que pueden proteger frente a la caída de objetos, pero otras, como las de vidrio o plástico liviano, podrían romperse fácilmente y representar un riesgo adicional.

Por ello, no es una recomendación que pueda aplicarse en todos los casos.

¿Se pueden usar los ascensores durante un sismo?

El Idiger fue enfático en señalar que utilizar ascensores durante un movimiento telúrico no es una práctica segura.

La recomendación es esperar a que termine el sismo y, posteriormente, evacuar utilizando las escaleras, siempre que las condiciones lo permitan.

¿Las escaleras son completamente seguras?

Aunque muchas personas creen que permanecer en las escaleras es la mejor opción, el Idiger explicó que esto tampoco puede afirmarse de manera general.

La seguridad dependerá de las características de la estructura, su estabilidad y resistencia frente a un evento sísmico.

¿Qué hacer si el sismo ocurre mientras conduce?

En este caso, el Idiger indicó que permanecer dentro del vehículo puede ser la mejor alternativa, siempre que no exista un lugar más seguro al cual desplazarse.

La recomendación es disminuir la velocidad, detener el automóvil en una zona despejada, encender las luces de parqueo y, si debe permanecer dentro del vehículo, adoptar una posición fetal sobre el asiento para reducir el riesgo en caso de que caigan objetos sobre el automóvil.

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¿Qué hacer si el temblor ocurre en la calle?

Si la persona se encuentra en espacios abiertos, la recomendación es mantener la calma y desplazarse con precaución hacia un lugar seguro y despejado, evitando estructuras que puedan representar un peligro.

¿Es recomendable cortar los servicios públicos?

Como medida preventiva, el Idiger indicó que, cuando sea posible y las condiciones sean seguras, es aconsejable cerrar el paso del gas y desconectar el servicio eléctrico para disminuir riesgos posteriores al sismo.

¿Los edificios altos son más peligrosos?

La entidad también desmintió la creencia de que las edificaciones altas son necesariamente más inseguras.

Según explicó, la seguridad de un edificio no depende de su altura, sino de que haya sido construido bajo normas de sismorresistencia y cumpla con las especificaciones técnicas que permitan proteger la vida de sus ocupantes.

¿Cuál es la principal recomendación de las autoridades?

El Idiger reiteró que la mejor herramienta frente a un sismo es la preparación.

Por ello, recomendó identificar con anticipación los espacios seguros en viviendas, oficinas y colegios, conocer los planes de emergencia, mantener la calma durante un movimiento telúrico y seguir únicamente la información emitida por las autoridades oficiales para evitar decisiones que puedan poner en riesgo la vida.