Jennifer Pedraza, la congresista revelación: “La izquierda es mucho más que el presidente Petro”

El auditorio quedó en total silencio cuando se escuchó: “Me voy a retirar de este panel porque es una decepción que un gobierno que prometió que el cambio era con las mujeres, ponga a moderar un panel de este estilo en cabeza de Hollman Morris”. Pero los aplausos y chiflidos a favor no se hicieron esperar cuando agregó: “Es una persona denunciada en muchos espacios por violencias basadas en género y que hoy las víctimas que lo están denunciando no se sienten reparadas”.

Luego de que Pedraza se levantó y se fue, el auditorio volvió a quedarse en silencio varios segundos con apenas algunos cuchicheos de fondo. Morris –hoy subgerente de televisión del medio público RTCV– intentó defenderse con una frase que lo empeoró todo: “Yo lamento profundamente este incidente, ministro Guillermo Alfonso y como estamos en un foro de salud, la salud mental es muy importante…”, no alcanzó a terminar su frase cuando la congresista Érika Sánchez, también invitada al evento, dijo: “Permítame, pero yo pido respeto y tengo que acudir a la solidaridad de género. Acá no es un tema de que mi compañera esté desequilibrada (...)”.

No era la primera vez que Jennifer Pedraza –de 27 años, nacida en Bucaramanga– se enfrentaba a un hombre señalado como machista. Por impulsar las banderas del feminismo y acompañar a mujeres que denuncian a hombres acusados de presunto presunto acoso y abuso sexual, el veterano excongresista Germán Navas Talero la increpó en redes sociales: “¿Dónde estará el cerebro de Jennifer Pedraza que no lo encuentra? (...) Que vergüenza que esta vendedora de piñatas de bazar de pueblo sea representante a la Cámara”.



Navas Talero fue la primera esperanza política de Pedraza. “Fue la primera persona por la que yo voté en mi vida a la Cámara de Representantes, repartí volantes de su campaña voluntariamente en la Universidad Nacional cuando yo hacía parte del Polo Democrático Alternativo”. Eso no ha impedido que la hoy representante más joven de todo el Congreso, ejerza su independencia frente a personajes políticamente cercanos. “Lo que ha pasado es algo demasiado humillante para varias mujeres que hacemos parte del espectro crítico de la opinión pública colombiana. Cuando nosotros hemos criticado algo en el gobierno, este señor (Navas Talero), ha estado dispuesto incluso a llamar a la violencia física contra nosotras”, señala Pedraza a Noticias RCN desde su estudio de madera rodeada de libros.

“Lo que ha pasado es algo demasiado humillante para varias mujeres que hacemos parte del espectro crítico de la opinión pública colombiana".

¿Independencia o sectarismo?

Sus orígenes en la política están en el movimiento estudiantil y en Moir, la corriente de izquierda liderada por el exsenador Jorge Enrique Robledo, primero en el Polo Democrático Alternativo y ahora en el partido Dignidad y Compromiso, en el que también milita el excandidato presidencial Sergio Fajardo. Como economista y estudiante de maestría en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, ha pedido que aumenten los recursos a la educación pública y que se promuevan protocolos contra las violencias basadas en género.



“Cuando entré al movimiento estudiantil sentía mucha desidia por la participación política electoral y por todos los partidos (...) Pero una vez en 2018 que estábamos en el paro estudiantil para luchar por financiación para las universidades públicas porque se nos había caído el techo de la Facultad encima, una funcionaria del Gobierno Duque dijo: lo que pasa es que ustedes tienen que entender que perdieron las elecciones. Nosotros ganamos y ustedes quieren que nosotros gobernemos con su programa”. Esa frase motivó a Pedraza a participar en política electoral y militar en el Polo. “Si nosotros no nos metemos ahí, pues van a seguir ganando los mismos de siempre”, agrega.

Con 22.809 votos en la lista Centro Esperanza por Bogotá, la llegada a la Cámara de Representantes de Pedraza le trajo aún mayor exposición pública que la que tenía como líder estudiantil, pero también muchas más críticas. “Es muy sectaria. Como Robledo, sus posiciones terminan coincidiendo con la derecha en algunos debates”, señala un congresista de izquierda que prefiere no revelar su identidad.



Sin embargo, para Juana Afanador, socióloga de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y analista de La Mesa Ancha de Noticias RCN, “Jennifer Pedraza es para mí, en este momento, la mejor representante a la Cámara que tiene el Congreso de la República (...) Muy pocos congresistas tienen la formación técnica, es decir la capacidad de estudio de las reformas, de conocerlas, de entenderlas y de poder tener también un debate propositivo de hacer propuestas y presentar soluciones en ciertos puntos de la reforma (a la salud)”.

“El cambio está enredado y con las mismas lógicas politiqueras de siempre”

Sus posiciones frente a la reforma a la salud, uno de los proyectos más importantes para el Gobierno de Gustavo Petro, ha generado los señalamientos más feroces del Pacto Histórico y de defensores del petrismo. El representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, dijo que “Pedraza está repitiendo lo mismo que Álvaro Uribe (...) defiende a las EPS de manera soterrada”, en medio de un acalorado debate en la W Radio.

“Por otro lado, ha sido difícil manejar la violencia política que vive día a día, a veces es mejor no responder a las personas, pero ella es humana y créanme que la juzgan porque sí, porque no, por su físico, por si se arregla mucho o poco, es muy difícil saber cómo manejar esos ataques”, dice un colaborador de su equipo en el Congreso.

Pedraza entiende su curul como una victoria colectiva. Cercanos señalan que “siempre habla en plural (...) Nunca quiere que todo gire alrededor suyo, siempre dice que debemos pensar en la gente”. Pero es inevitable que sus agudas intervenciones durante el debate a la reforma a la salud no sobresalgan. “Yo soy la que salen los vídeos, pero realmente este es un trabajo colectivo de todo mi equipo de trabajo y de todo el voluntariado de personas que nos acompañan”, dice.

Sobre la reforma a la salud, Pedraza hace parte de un grupo de congresistas mujeres de diversos partidos que han liderado críticas desde la independencia. Una de ellas, Katherine Miranda del Partido Alianza Verde le dijo a Noticias RCN: “Para mí ha sido fundamental contar con mis compañeras Catherine Juvinao, Jennifer Pedraza y yo le agregaría Carolina Arbeláez en el debate de la reforma a la salud, las cuatro hemos coincidido en puntos fundamentales para poder dar un debate sensato y responsable. (...) El país necesita más mujeres berracas, que se hagan sentir desde el tecnicismo, desde la argumentación, que no bajen la cabeza ante el machismo y el bullying”.

Diversos analistas coinciden en que el proyecto de la reforma a la salud se va a aprobar en la Cámara con los votos de una “aplanadora” del Gobierno que está en coma, pero sobrevive. “Creo que va a llegar un proyecto al Senado que es muy Frankenstein, una colcha de retazos que no tiene una concepción integral del sistema de salud y sobre todo que las cosas buenas de la reforma están absolutamente financiadas y esto lo notamos en el concepto del Ministerio de Hacienda”, dice Pedraza en el diálogo con Noticias RCN muy temprano en la mañana.

Atiende entrevistas desde las 6:00 a.m y trabaja todo el día hasta las 11:00 p.m. “Estoy en plenarias hasta tarde y de ahí salgo a estar con mis perritos y con mi pareja (...) El nombre de mis perros es Bianca, una perrita que adopté. Después, me enamoré y me fui a vivir con mi amor y él tenía un perro que se llama Fidel y ahí adoptamos a otro perrito que se llama Gorki como el autor ruso Máximo Gorki”.



Jennifer Pedraza y sus mascotas: Bianca, Fidel y Gorki. Foto: Cámara de Representantes.

Tiene el deseo de ser mamá en el corto plazo. “No sé si la gente sabía pero en medio de la licencia de maternidad en el Congreso, te quitan la curul y se la dan a la siguiente persona que venía en la lista, lo cual es antidemocrático. Ya presentamos un proyecto de ley para cambiar eso, pero la verdad es que es un método anticonceptivo increíblemente eficiente y obviamente viola los derechos políticos de las mujeres, porque en la licencia de paternidad eso no ocurre”.

Amante de la comida colombiana, bailarina, lectora voraz, humilde y olvidadiza, son algunos de los gustos y rasgos que personas cercanas destacan. “(Daniel) Carvalho, que es uno de mis compañeros independientes, dice que un buen político tiene que ser integral: poder hablar de arte, historia, cultura… entonces intento sacar un tiempo para leer literatura latinoamericana, especialmente”, agrega.

Para la analista Juana Afanador, la representante Pedraza “viene siendo la representante más fuerte de Dignidad y Compromiso. Ha tomado ahí un papel que también le da una libertad mucho más importante que por ejemplo congresistas como Katherine Miranda y Catherine Juvinao que siguen muy apegadas al Partido Verde, a la línea de Angélica Lozano y Claudia López, la línea más oficialista de ese partido. Mientras que Jennifer dentro de su partido ha tomado una posición bastante autónoma”.

“La izquierda es mucho más que el presidente Petro”

Justamente, está impulsando una corriente al interior de esa colectividad llamada “Primero la gente” y se distancia de su mentor Jorge Enrique Robledo: “Yo tengo un nivel de agradecimiento y admiración muy grande con Jorge porque fue la primera persona que yo dije ‘oiga, qué chévere este senador’, o sea la primera persona que me dio ganas de poner el canal del Congreso (...) hemos venido teniendo muchas diferencias porque yo decidí votar por Petro en segunda vuelta y por una diferencia en los estilos que pues es evidente. Nos ha venido alejando también en debates, por ejemplo sobre los temas de género que para mí se han vuelto esenciales y que tal vez hay una generación de la izquierda colombiana que no comparte esa importancia, que no le da esa prioridad y eso nos ha llevado a tener unas tensiones en el partido fuertes”.

Sobre Sergio Fajardo, también líder de su partido, dice: “Es una persona absolutamente respetuosa que yo admiro mucho en política, obviamente tenemos diferencias, pero es una persona muy honesta y respetuosa. Aún en el debate más acalorado y apasionado, Sergio es una persona muy garantista y estoy muy feliz de que haga parte de Dignidad Y Compromiso”.

Para Pedraza, el presidente Gustavo Petro está incurriendo en prácticas de anteriores gobiernos que afectan la imagen de la izquierda. Por eso cree que el daño que el mandatario le puede generar a las ideas de ese espectro ideológico es muy grande. “Esto va a tener unas consecuencias históricas en términos de que la dificultad para que un gobierno alternativo vuelva a contar con la confianza del pueblo colombiano (...) Incluso personas y sectores que acompañaron al presidente Gustavo Petro están insatisfechas por medidas que han ido en contra del bolsillo de las clases populares como incrementar el precio de la gasolina cuando no es una obligación. Es una resolución del Ministerio de Minas la que nos obliga a cobrar en dólares a nuestra propia gente la gasolina y el ACPM, cuando la producimos aquí cuando no la estamos importando”.

Mientras avanza el debate crucial de la reforma a la salud, Pedraza sigue destacándose como una voz joven que le habla a una generación desencantada de la política electoral. Aunque le cueste políticamente y reciba todo tipo de críticas, una de las revelaciones del presente Congreso, está dispuesta a seguir incomodando con sus críticas y denuncias, incluso (o sobre todo) si se trata de sus copartidarios.

Como aquella frase del autor ruso Máximo Gorki, –como bautizó a uno de sus perros–: “Hay que desconfiar de la gente. ¡Todos se odian entre sí! (...) Como empieces a descubrirles la verdad, a juzgarles, te odiarán, acabarán contigo”. Eso a Jennifer Pedraza parece no importarle.