“Lo peor es el racismo que he soportado”: Francia Márquez sobre sus meses como vicepresidenta

En medio de un viaje a Timbiquí, Cauca, para anunciar el inicio de la construcción del acueducto para el municipio, el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, conversó con la vicepresidenta Francia Márquez sobre la crisis política, su relación con algunas figuras de la oposición y los comentarios alrededor de su controversial carácter.

Los fuertes revolcones al interior del Gobierno, el intento de paz con el ELN, la relación con el expresidente Uribe y las múltiples críticas por sus viajes en helicóptero fueron algunos de los temas tocados en esta entrevista.

La vicepresidenta, además, habló sobre el racismo y la discriminación de la que ha sido objeto en esta etapa como funcionaria. Contó cómo le han afectado los malos tratos y lo que ella denominó “animalización” de su persona, por parte de algunas personas.

José Manuel Acevedo: ¿Qué lectura le da a la crisis política que le costó el puesto a Laura Sarabia y Armando Benedetti?

Francia Márquez: Yo creo que el Gobierno se está reacomodando para, efectivamente, impulsar el cambio que este país necesita. Al inicio había una disposición de construir con todos los sectores políticos, en términos de una bancada amplia, pero todo esto tiene que ver con las tensiones que se van dando, en la medida en que vamos avanzando como gobierno nacional.

J. M. A.: ¿Usted confiaba en esas personas que, sin ser de la causa de la izquierda democrática, fueron llegando?

F. M.: Siendo honesta, creo que hay que darle una segunda oportunidad a la gente.

Yo los conocí en campaña, no los conozco de fondo, nunca tuve antes la oportunidad de hablar con ellos, entonces no me siento defraudada. He visto sus acciones antes, entonces no me sorprende.

J. M. A.: Muchos dicen que el Gobierno no ha despegado, ¿usted qué piensa?

F. M.: Vamos ahora mismo a Timbiquí, uno de estos territorios que amo, a anunciar el inicio de la construcción de un acueducto que beneficiará a la comunidad, a la gente que no ha tenido en años esas posibilidades. Pero hemos llegado a otros territorios con proyectos universitarios, de educación, yo creo que es el inicio de un Gobierno. Siempre el primer año no es fácil.

J. M. A.: ¿No se demoraron un poquito en empezar?

F. M.: Si nosotros estábamos con un plan de desarrollo que no era el nuestro. Ahora sí empezamos a hacer lo que prometimos en campaña, un Gobierno capaz de hacer de Colombia una potencia mundial de la vida.

Paz y reconciliación

En su tierra, en Cauca, la vicepresidenta aseguró sentirse alegre de estar “llevando respuestas concretas para resolver las dificultades que tiene la gente”.

J. M. A.: ¿Es posible la reconciliación en un departamento como Cauca?

F. M.: Más en el norte del Cauca que tenemos unas conflictividades que no son propiciadas por la comunidad. Muchas veces son acciones con daño que ha hecho el mismo Estado y que ahora tenemos que garantizar que no pasen.

J. M. A.: ¿Qué está haciendo usted para que esa reconciliación se dé?

F. M.: Hablando con cada sector, planteando alternativas. Hemos creado una mesa de diálogo social en el norte del Cauca, donde buscamos reconocer el problema de la industria de la caña, que fue un desarrollo en un lado, pero que no miró a la gente que estaba ahí.

J. M. A.: ¿Hoy siente que esos empresarios están mirando para el mismo lado?

F. M.: He visto una actitud de los empresarios de diálogo, de reconocer que hay errores que hemos cometido y que este es un omento de oportunidades, un momento histórico para generar cambios. Estamos haciendo inversión en el norte del Cauca. Con los 13 alcaldes hemos desarrollado un proyecto estratégico para impulsar el turismo en esa región.

J. M. A.: ¿Y a nivel nacional cómo hacemos para reconciliarnos?

F. M.: El principal desafío es la paz. Es lograr silenciar la violencia en los territorios, pero es la paz con nosotros mismos. Los medios de comunicación, y agradezco que usted venga a ver este territorio, porque hace falta conocer más a la gente.

J. M. A.: Pero no me niegue que la dirigencia también tiene que hacer lo suyo y desarmar sus discursos

F. M.: Por su puesto, todos tenemos que hacer nuestro papel. Creo que tenemos que aprender entre todos. Todos nos formamos en una cultura atravesada por la violencia del conflicto armado y hoy nos toca trabajar en reconciliación. Eso pasa por el respeto, el reconocimiento del otro y por valorar al otro en su dignidad humana.

J. M. A.: Si María Fernanda Cabal le dice tomémonos un café, ¿se lo tomaría con ella?

F. M.: Con todo gusto.

J. M. A.: ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de estos 10 meses de Gobierno?

F. M.: Lo peor es las agresiones del racismo que he tenido que soportar. Eso no ha sido bueno porque los niños, mi gente, mi comunidad, tiene que ver todo eso. Ha sido doloroso, ha sido triste.

J. M. A.: ¿Algún incidente en especial que recuerde que le haya causado ese dolor?

F. M.: No, varios, es un sinnúmero, son muchos los que no me reconocen en mi dignidad como una mujer negra, miembro de un pueblo. Sino que me animalizan, tratándome como un animal. Eso en una sociedad como la nuestra no tiene cabida, es indignante, eso duele.

J. M. A.: ¿Se ha sentido discriminada incluso en el Gobierno?

F. M.: En todo, incluso he tenido que hablar con funcionarios, por sus comportamientos machistas y racistas.

J. M. A.: ¿Y lo bueno?

F. M.: Ver como cada vez que vamos a un territorio llevando respuestas, la gente nos recibe con tanto amor y tanta alegría, con música, arte. Las mujeres, los niños. Esto es un empoderamiento de toda la comunidad. Ellos saben que, si yo llegué aquí y di este paso, ellos pueden llegar más lejos.

J. M. A.: ¿No teme defraudar a toda esta gente que tiene tantas esperanzas?

F. M.: Creo que la gente es consciente de que 500 años de abandono no los cambiamos de la noche a la mañana, pero cada cosa que hagamos es importante. Por ejemplo, poder traer agua este territorio es solucionar una situación concreta, resolver enfermedades, situaciones a los niños y niñas y eso es maravilloso.

J. M. A.: ¿Cómo le va a cambiar la vida a una persona la creación del Ministerio de la Igualdad?

F. M.: Cuando el presidente dijo cinco viceministerios, yo dije “eso es mucho”. Sin embargo, esto permite reconocer a poblaciones que han estado marginadas y excluidas de la institucionalidad colombiana. Ese ministerio tendrá una dirección concreta para formular proyectos de inversión para territorios marginados.

J. M. A.: ¿Para qué cinco viceministerios?

F. M.: Lo que hicimos fue ver toda esa inversión que estaba dispersa, mirar que no desarrolláramos funciones iguales y articular todo eso en el Ministerio.

J. M. A.: ¿O sea que no es más burocracia como muchos piensan?

F. M.: No creo. Nunca será burocracia tener una institucionalidad que se preocupe por los derechos de los más excluidos de este país.

J. M. A.: ¿Cuándo entra en vigencia el Ministerio de la Igualdad?

F. M.: Tenemos hasta el 3 de julio, para hacer la reglamentación. Después, la adecuación institucional. Mire que ese ministerio quedó con direcciones territoriales, y estamos haciendo una identificación de los territorios más excluidos y ahí vamos a poner institucionalidad.

J. M. A.: ¿Sí hay suficiente platica para mantener todo eso?

F. M.: Nunca habrá suficiente, pero por lo menos hay un inicio para devolverle la dignidad a un pueblo que ha estado marginado y excluido.

J. M. A.: ¿Por qué creerle a Francia Márquez que esta vez sí habrá acueducto en Timbiquí?

F. M.: Hoy ya hay un contrato de inicio para la construcción. Estamos dando el paso para que inicie el proceso, pero también depende de la comunidad que le haga el seguimiento, porque pueden estar todos los días vigilantes.

J. M. A.: ¿Francia Márquez es arrogante?

F. M.: Yo respondí con dolor, me parecía injusto lo que estaba pasando en ese momento. Sin embargo, no niego que tengo un carácter, pero eso es heredado de mi comunidad. He crecido en un territorio que le ha tocado forjar un carácter para sobrevivir al conflicto armado y a las violencias. Aunque no se crea, uno se forma con el carácter de su entorno Si usted ve a las mujeres de mi comunidad, son de hacha y machete, van a trabajar igual que los hombres, y así me forjé yo.

Falta que Colombia conozca a su gente, a sus regiones, las identidades de cada pueblo, sus territorios. Cuando yo voy a Santander siento que la gente es muy brava, pero no, ellos tienen su forma de hablar, de expresarse, y eso no es arrogancia.

J. M. A.: ¿Cuándo a los funcionarios como usted se les pide explicaciones hay que darlas, o no?

F. M.: Sí, yo no tengo problema. Otra cosa es que usen lo que soy o lo que represento, para decir que no tengo capacidad, que soy un animal, o esas expresiones racistas que se han hecho públicas y evidentes.

Si a mi me preguntan por mi gestión, mis acciones como funcionaria, yo tengo que responder. Yo no ejecuto recursos, pero todo el tiempo escucho a la gente y a los medios diciendo que estoy robando los recursos del Estado.

J. M. A.: ¿No se le ha ido la mano viajando en helicóptero?

F. M.: Dígame como llega usted aquí a Timbiquí. Le toca en avión o helicóptero. No hay otra forma de llegar al Pacífico. Si usted mira mis primeros viajes fueron en vuelos comerciales, mi equipo de seguridad me dijo: eso no es posible, tiene que usar las herramientas del Estado porque pone en riesgo la vida de otras personas cuando hace eso.

J. M. A.: Me cuesta creerle al ELN, ¿usted les cree?

F. M.: La paz no depende de manera exclusiva de los actores armados. Por supuesto, resolver el conflicto con los distintos actores es un esfuerzo de paz, pero depende también de los y las colombianas, nuestra disposición para pasar esa página y empezar a construir en armonía un país en el que quepamos todos.

Quién no quisiera venir a esos territorios maravillosos, ver el turismo, la riqueza, la biodiversidad, esa selva que hay en el litoral pacífico, peor no se puede hacer porque hay situaciones de violencia.

Estamos trabajando en la ‘paz total’, se han instaurado mesas de diálogo y esperamos que haya disposición de estos actores para que la paz sea una realidad en el país.

El cese al fuego que se acaba de aprobar en Cuba es un paso importante, porque el sufrimiento de estas comunidades ha sido terrible. Esperamos que se cumpla, si no depositamos nuestra actitud para la paz, no vamos a avanzar.

Si fracasamos, nos ponemos de nuevo de pie para empujar la paz, porque cuál opción más tenemos, ¿seguir con la guerra? Yo prefiero seguirme equivocando en lo que intento, a simplemente desistir.

J. M. A.: ¿Cómo ve la relación con el expresidente Uribe?

F. M.: Yo creo que respeto a todo el mundo, independientemente de su postura. Cuando no estoy de acuerdo, simplemente me expreso. Ojalá hubiéramos usado el diálogo para expresar nuestras inconformidades, este país sería maravilloso.

Tristemente las diferencias se resolvieron con la violencia y tenemos un país bañado en sangre, una sociedad rota, dolida con heridas profundas que tal vez no vamos a poder sanar. Pero nos toca pasar la página y seguir hacia adelante.