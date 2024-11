"Es importante que el presidente del CNE renuncie": defensora del Pueblo sobre denuncias por presunto acoso sexual

Por primera vez en Colombia hay una mujer en el cargo de defensora del Pueblo. En un país en el que sigue habiendo reclutamiento de menores, asesinatos de líderes sociales y cifras disparadas de violencia de género.

¿Será Iris Marín la mujer que, desde la Defensoría, pueda ponerle algo de freno a estas situaciones?

La funcionaria habló con Noticias RCN sobre los temas que serán el foco de su gestión, la paz total, el reclutamiento de menores y el asesinato de líderes sociales y ambientales en el país.

Noticias RCN: ¿Qué significa para usted ser la primera mujer en la Defensoría del Pueblo?

Iris Marín: Creo que es bien importante. Aunque siempre he dicho que no deberíamos celebrarlo tanto y le voy a decir por qué. Es inexplicable que en 32 años, en una institución que está llamada a defender los derechos humanos, no haya habido una mujer liderando. Habíamos tenido fiscal, procuradora, presidenta del Congreso, nos falta presidenta de la República, pero el hecho de que haya llegado ha sido muy bonito, no solo para mí, sino que ha generado un mensaje optimista para las mujeres, incluso dentro de la Defensoría.

Noticias RCN: En materia de violencia de género le he visto pronunciamientos muy interesantes, sobre todo sobre el caso de Diego Cancino y un magistrado del CNE ¿Qué opina y qué le pide al Gobierno?

I. M.: Ellos no deben estar en posiciones públicas. Es importante que el presidente del Consejo Nacional Electoral renuncie y pueda dar las explicaciones. Pero también que las autoridades competentes adelanten las investigaciones.

En el caso de Diego Cancino, que lo lamento mucho porque lo conozco y he trabajado con él, pero nada qué hacer. No ha sido nombrado en el cargo que habían promovido, esperemos que se mantenga así y que sigan avanzando las investigaciones.

Creo que lo importante es que comprendamos es que es inadmisible. Siempre uno dice: Ah es que el tipo se toma unos tragos y se pone pesado; pero no lo ve uno como un delito.

Noticias RCN: ¿No los está prejuzgando sin oírlos?

I. M.: No, porque no los estoy condenando penalmente. Ellos tienen su derecho a la defensa penal, aquí estamos en un tema de lo público.

Yo ahorita estoy nombrando a los directivos de la Defensoría del Pueblo. Si yo nombro a alguien que tiene unos cargos creíbles, estoy mandando un mensaje de que a mí no me parece tan grave el tema.

Por ejemplo, alguien con acusaciones sobre corrupción serias, la gente espera de mí que no lo nombre.

Noticias RCN: ¿Le preocupa el tema del reclutamiento forzado?

I. M.: El tema del reclutamiento forzado es supremamente grave en nuestro país. Este año, a septiembre, hemos tenido reportes por un botón de la Defensoría del Pueblo que se llama ‘botón de reclutamiento’, entonces cuando tenemos alerta de un caso, lo inscribimos para la respuesta institucional, y recibimos alrededor de 282 casos en este año, la mayoría en Cauca.

El 50% de los niños y niñas reclutados son indígenas, y el 35% son niñas. Ellas tienen riesgos especiales, porque una vez son reclutadas, no solo es para usos de la guerra, sino también para servicios sexuales, entonces se ven expuestas a muchos tipos de violencia de género.

Noticias RCN: ¿También le preocupan las masacres y asesinatos de líderes sociales?

I. M.: Desafortunadamente, los reportes son muy graves. Este año tenemos 147 líderes asesinados, de los cuales 18 son mujeres, lo que corresponde al 12% y ha habido una leve disminución respecto al año anterior, aunque octubre estuvo muy grave.

Nada más la semana pasada, fueron asesinados en un solo día tres líderes sociales, uno de ellos el personero de Cumbitara, Nariño.

La solución es compleja, pero sí se puede hacer. Hoy en día son líderes cuidadores de agua, que están en contra de procesos ilegales de extracción de recursos y que tienen liderazgos muy naturales.

La acción más importante es la investigación y judicialización, pero también quisiera decir el tema de la paz total. Como defensora del Pueblo, todas las comunidades a las que voy me piden que se mantengan los diálogos, que sea vocera de ese mensaje. Creo que la gente realmente valora estos procesos.

Sin embargo, es fundamental que los grupos armados tengan coherencia y manden mensajes claros de respeto. Estos grupos desafortunadamente se han estado expandiendo en su crecimiento territorial en los últimos años, y esto ha llevado a que se encuentren y tengan choques entre ellos.

Noticias RCN: ¿La paz total necesita órdenes, límites y reorganización?

I. M.: Creo que sí se necesita mejorar la estrategia, pero no soy tan pesimista. Creo que algunos de los procesos han dado resultados y los ceses de hostilidades han ayudado a reducir cierto tipo de violencia, porque hay otras en las que no hay compromisos.

Se necesita una estrategia territorial. Volvamos al Cauca, allá hay un grupo que se llama el G4, en el que está Naciones Unidas, la OEA, la Iglesia y la Defensoría del Pueblo, y ellos están tratando de lograr un acuerdo con diferentes grupos que hacen presencia en el territorio, que son cinco, y están pidiéndoles que lleguen a un acuerdo de mínimos humanitarios.

Eso nos muestra que si uno ve la realidad del territorio y emerge de allí las soluciones, es mejor que tratar cinco procesos por diferentes caminos. Creo que una mirada integral de la intervención del Estado y no solo a través de las Fuerzas Armadas es muy importante, y creo que hay buenos avances, pero el Estado llega más lento que los grupos armados, esa es la verdad.

Los grupos armados hacen carreteras, escuelas, cobran impuestos, lideran quién puede salir y quién no puede entrar, y nosotros como Estado nos demoramos un montón en hacer el proyecto de inversión, para hacer la contratación y luego la carretera, y cuando llegamos ya hemos perdido el control territorial.

Noticias RCN: ¿De todos los grupos armados, a cuál definitivamente no le cree porque no ha mostrado voluntad de paz?

I. M.: No me metería en esa pregunta. Le quiero creer a todos, porque creo que la paz se construye generando alternativas.

Quiero creer que todos los grupos armados tienen buenas razones para construir una paz para Colombia. Creo que la guerra no le conviene a nadie por más ganancias que tengan.

Noticias RCN: ¿Cree que debería reactivarse la mesa de negociaciones con el ELN?

I. M.: Claro que sí, creo que es mejor terminar las guerras a través de las negociaciones. La solución negociada es la más razonable y democrática.

Noticias RCN: ¿Se habla mucho con la procuradora y la fiscal?

I. M.: No mucho, la verdad. Con la fiscal sí tuvimos una reunión y a veces nos intercambiamos mensajes para asuntos específicos.

Tuvimos una reunión donde vimos una agenda con puntos en común, como la migración en la selva del Darién, la defensa pública, el hacinamiento carcelario.

Con la procuradora hemos intentado encontrarnos y no ha habido momento, tampoco con el procurador electo.

Noticias RCN: ¿Y con el presidente?

I. M.: Con el presidente tuvimos una primera reunión larga, donde le hablé del decálogo de prioridades, le pedí compromisos específicos, nos fue muy bien. Hemos quedado de volvernos a ver, pero no ha sido posible.

Noticias RCN: ¿Cómo espera que recuerden a Iris Marín al salir de la Defensoría del Pueblo?

I. M.: La primera mujer defensora del Pueblo, feminista y que trajo transparencia y una escucha de los territorios para llevarla a las autoridades públicas.