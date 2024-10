"A mí no me van a intimidar": 'Fico' Gutiérrez habla sobre amenazas y su gestión en Medellín

En medio de un ambiente colorido y bajo el característico clima de la Comuna 13 de Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez conversó con nuestro director, José Manuel Acevedo, sobre los principales temas de su gestión, incluyendo seguridad, programas sociales y turismo.

José Manuel Acevedo: Estamos en la Comuna 13, pero me llama mucho la atención la cantidad de seguridad que lo rodea. ¿Teme por su vida? ¿Ha recibido amenazas?

Federico Gutiérrez: Hubo una alerta de inteligencia que me llegó a través del gobierno, y ellos tomaron medidas. Pero lo que más me preocupa es que se garantice la seguridad de todos los ciudadanos en Medellín. Ya lo he dicho: a mí no me van a intimidar.

JMA: El presidente Petro habla de un "golpe de Estado permanente". ¿Qué piensa usted de eso?

FG: Aquí no hay golpe de Estado. Lo que hay son instituciones investigando posibles delitos, tanto del presidente como de su jefe de campaña. Él debería fortalecer las instituciones en lugar de dividir al país. La pregunta es si quieren volver a incendiar las ciudades, como pasó antes. Tienen a la fuerza pública maniatada. Yo le diría al presidente que aún le quedan dos años de mandato; ya perdió dos. Que aproveche los que quedan para trabajar con las regiones.

JMA: ¿Qué está ocurriendo con el programa social "Hambre Cero"?

FG: Hemos convocado a empresarios y bancos de alimentos. Esto no es solo un programa de la Alcaldía, es de todos. Cualquiera puede donar, y los recursos no van a la Alcaldía. Hace ocho días organizamos una donatón y recibimos más de 8 toneladas de alimentos. Además, gracias a una plataforma de inteligencia artificial, hemos recuperado 200 toneladas de comida que iban a ser desechadas. El programa también se enfoca en adultos mayores y en garantizar que ningún niño quede fuera del sistema educativo.

JMA: ¿La gente está donando?

FG: Sí, mucha gente de todo el país se está sumando. El programa tiene varias modalidades: bonos alimentarios que solo pueden ser canjeados en tiendas de barrio y la entrega directa de alimentos a los hogares.

JMA: ¿Cómo ha avanzado la situación en seguridad, especialmente en lo relacionado con atracos?

FG: Hemos reducido los atracos en un 33%, pero no es suficiente. Ahora estamos implementando la central contra atracos, un trabajo en equipo con varias instituciones. Necesitamos más articulación a nivel nacional, y pronto incorporaremos más tecnología con cámaras de vigilancia.

JMA: ¿Qué ha cambiado en esta administración respecto a la anterior?

FG: Estamos recuperando la confianza de la gente en las instituciones. El turismo es una gran oportunidad, pero también trae retos que estamos enfrentando.

JMA: ¿Cómo está enfrentando Medellín el turismo sexual?

FG: Hemos incrementado las capturas de extranjeros involucrados en delitos sexuales en un 1100%, lo cual ha disuadido a algunos, pero no voy a mentir: el problema sigue existiendo. Estamos trabajando con las instituciones colombianas y Migración, y hemos dado golpes contundentes. Pero aún queda mucho por hacer.

JMA: Daniel Quintero ha dicho que usted se la pasa viajando. ¿Qué opina?

FG: (Silencio). Míreme aquí trabajando. No vale la pena hablar de gente que se robó la ciudad. Ya van cinco funcionarios imputados por montar una infraestructura criminal. Que la justicia se encargue de ellos; yo me encargo de la ciudad.

JMA: Han pasado nueve meses de gobierno. ¿Tiene intenciones de dejar la Alcaldía para lanzarse a la presidencia?

FG: No. Mi responsabilidad es con la ciudad. No tengo ambigüedades. Lo importante es no perder la confianza de la gente.

En medio de la charla, se notó la interacción constante de los habitantes de Medellín con su alcalde. Aunque agradecen lo hecho, también le piden que siga trabajando por la recuperación total de la ciudad.