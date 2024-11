Reforma laboral en la voz de los sindicatos: ¿debe hundirse o seguir? Esto dicen

A pocos días de conocerse la suerte de la reforma laboral en el Congreso de la República, en Noticias RCN escuchamos las voces de cuatro sindicalistas que tienen una visión particular sobre este tema.

Alejandro Ospina, presidente de Utipec; Luis Fernando Cadavid, presidente de Sintracontexa; José Martínez, presidente de Sindebracol; y Carlos Fernández, presidente de Uten, hablaron con José Manuel Acevedo respecto a todo lo que rodea la reforma.

¿Qué les gusta y qué no de la reforma laboral?

Luis Fernando Cadavid:

“Si bien se están tratando unos temas individuales, en lo colectivo está prácticamente desconociendo el movimiento sindical; lo quiere centralizar en corrientes progobierno”.

“Va a acabar los puestos de trabajo porque es meterle costos a los que ya existen. Formalicemos los informales, pero no formalicemos lo que está formalizado”.

“No me gusta (la reforma laboral) desde el punto de vista colectivo, porque si me preguntan si estoy en contra de que le den el reconocimiento nocturno, me encanta; que me rebajen la jornada laboral, me encanta; pero ¿eso en qué beneficia al país y a la industria para que genere nuevos puestos de trabajo? Nada”.

Carlos Fernández:

“Nunca se nos dio la oportunidad de dialogar, eso ya venía cuadrado para afectar, en este caso, a las organizaciones sindicales que hoy día practicamos la figura del contrato colectivo sindical en Colombia”.

Alejandro Ospina:

“Yo sí tengo algo que le veo bueno. Y es que nos despertó y nos llevó a la conciencia a la mayoría de los trabajadores para decir: aquí no nos engañan con dos o tres cositas, cuando lo que nos van a hacer es destruir la fuente de empleo y a largo plazo nos van a hacer más pobres a todos”.

“Solamente es una reforma que beneficia a unos poquitos, que no genera empleo, incentiva la informalidad y destruye valor para la sociedad colombiana”.

José Martínez:

“En resumen, no crecen las empresas, y si no crecen las empresas no crece el movimiento sindical. Con esta reforma laboral no crecen las empresas”.

Se dice que se quiere eliminar el contrato sindical, que permite al empleador contratar al sindicato que a su vez contrata a los empleados: ¿por qué no le gusta al Gobierno?

Luis Fernando Cadavid:

“Porque cree que somos unos sindicalistas que estamos detrás de unos intereses particulares y económicos. Hay que mantenerlo porque que es que está en la Constitución y los sindicatos ejercemos el libre derecho de asociación y contratación colectiva”.

“El Gobierno está atentando contra la Constitución misma, pretendiendo borrarlo porque le quita esa facultad que tienen los sindicatos, y además sirve de ‘tapadilla’ porque le estamos diciendo que está en el Código, está la ley, los convenios internacionales, ¿por qué no vigila si tiene los organismos de control?

Se ha escuchado a la ministra de Trabajo decir que precarizan el trabajo y la labor con ese tipo de contratos y por eso se quiere eliminar

Alejandro Ospina:

“Es todo lo contrario. Esta es una figura, un esquema de negociación colectiva porque es un sindicato negociando con una empresa en representación de los trabajadores para ejecutar colectivamente la tarea”.

“Pero está lleno de virtudes porque es que en la negociación tradicional, es decir en la de la convención, uno va como sindicato y simplemente negocia unas prerrogativas para los trabajadores, pero que le vaya bien o mal a la empresa, no afecta en nada a esto”.

“El contrato colectivo sindical une dos cosas muy importantes: la productividad, porque incentiva a los trabajadores colectivamente a incrementarla; y los beneficios a los trabajadores porque los hace partícipes de los réditos que genera esa relación virtuosa”.

“Lo que no le gusta a este Gobierno, y quiero ser craso en esto, es porque si uno quiere un país socialista, pues no le funciona que la gente gane más, que viva mejor, porque entonces, ellos mismos lo han dicho: cuando se vuelven de clase media ya no votan más por ellos”.

Alguien dirá: habló con los ‘vendidos’ que les encantan los empresarios. ¿qué respondería sobre eso? Porque están muy alineados en la idea de que empleadores y trabajadores tienen que ganan por igual en cualquier reforma laboral.

José Martínez:

“Es que es un gana-gana. El sindicato debe crecer junto con las empresas, y ¿por qué no eliminar el contrato sindical? Genera estabilidad laboral y lo voy a hablar desde nuestra región, desde el sector portuario. Hace 40 años se fundó nuestra organización y los 32 fundadores hoy todos están pensionados, haciendo uso de su buen retiro bajo la figura del contrato sindical. Hay estabilidad laboral”.

¿Por qué el Gobierno entonces insiste en eliminarlo?

Carlos Fernández:

“No estamos de acuerdo con que el Gobierno Nacional borre de un brochazo la figura del contrato colectivo sindical, donde hay organizaciones en Colombia que llevan 20, 30, 40, 50, 70 años desarrollando la figura”.

“Durante este tiempo muchas familias han logrado sus objetivos, sus sueños de tener un nivel de vida excelente, a través de la figura del contrato sindical. Inclusive no nos da vergüenza decir que la figura del contrato sindical ofrece situaciones mejores que las de un contrato estatal, y eso se ha referenciado”.

“A veces puede más la arrogancia de las personas que la misma educación, y me refiero en este caso a la señora ministra del Trabajo, una señora que no ha dado oportunidad de dialogar, y entonces hablan y dicen que es una reforma laboral conciliada con los sectores. Es mentira”.

Luis Fernando Cadavid:

“Es que primero fue el contrato sindical que la convención colectiva. Para que exista contrato sindical tiene que existir un sindicato, y qué defiende un sindicato: los intereses y derechos de los trabajadores”.

“Nosotros vamos más allá. Defendemos la industria nacional como la garantía y la permanencia en los puestos de trabajo. ¿Eso qué significa? Que estamos por un país industrial, un país que genere mano de obra”

“Pero necesitamos una industria competitiva, y ahí los contratos sindicales; le comparto particularidades: tenemos con Sintracontexa 1.500 personas bajo la figura del contrato sindical; el 48 % ya tiene vivienda propia, nadie gana el salario mínimo, y todas las prestaciones son casi extralegales porque vamos por encima de la ley”.

“La ministra le ha dado que ha sido para tapar, u ocultar condiciones desfavorables para los trabajadores. Totalmente falso. Y los hemos invitado a que vean en Urabá la condición de los campos de petróleo, en los ingenios azucareros, cómo trabajamos nosotros”.

Esta reforma laboral pasó en la Cámara de Representantes, la palabra la tiene el Senado. ¿Cuál es el mensaje que da a esa Comisión Séptima?

Alejandro Ospina:

“Esta reforma encarna el modelo socialista que lleva a la gente a ser un méndigo institucional, que privilegia más bien esos beneficios por nada, en lugar de convertirlos en cooperantes de la generación de valor”.

“Por eso creo que el Senado se tiene que poner en el lugar que le corresponde. Tiene que dejar atrás cualquier pudor de que es que van a decir que este es el Congreso que le echó para atrás todas las reformas a un Gobierno, porque tiene que defender los intereses máximos del país”.

“Creo que definitivamente es clave cerrar este capítulo y generar un espacio para construir una reforma laboral que genere empleo, que haga crecer el sector productivo, que nos garantice empleo a todos los hombres y mujeres en Colombia durante nuestra vida productiva que, además, sería la solución para el tema de salud, para el tema pensional, porque si todos trabajáramos, todos contribuiríamos, tendríamos buena salud y además ahorraríamos para nuestra vejez”.

¿Qué se hunda la reforma laboral?

“Total. Y que hagamos una de verdad como la que se merece Colombia”.

José Martínez:

“Lo mismo. Que piensen en la defensa de no solamente los sindicatos como tal, sino que la empresa también debe crecer con los sindicatos. Sigo hablando de ese tema porque es que el contrato sindical es propositivo, alternativo; no podemos pensar solamente en ‘arriba el sindicato y abajo la empresa’. Tenemos que crecer de la mano, por eso hay que defender la productividad”.

“Eso le pido a los senadores: una reforma laboral que sea para todos”.

¿Cuál es el mensaje para el Gobierno, a la ministra de Trabajo, al presidente Gustavo Petro?

Carlos Fernández:

“A la señora ministra y al Gobierno Nacional, que nos den la oportunidad de defender la figura del contrato sindical. El contrato colectivo sindical es una forma de trabajo para muchas personas, por ejemplo, me refiero al departamento del Cauca, un departamento sitiado por la violencia; somos ricos, pero en violencia en el Cauca; no hay industrias, no hay fábricas, y en este caso le pido muy respetuosamente al Senado que no vayan a cometer una masacre laboral en Colombia”.

“Somos aproximadamente 400.000 familias que dependemos del contrato colectivo sindical en Colombia, y estaríamos de alguna manera en temas muy difíciles de trabajo. Saben que la miseria genera violencia y sin trabajo no puede haber la paz de la que tanto habla el Gobierno Nacional”.

Luis Fernando Cadavid:

“¿Qué respuesta le tienen a las regiones, a los representantes o líderes de las regiones que apoyaron su llegada para un cambio en este Gobierno? Y vamos a apoyar una reforma que va a destruir país, que no va a dejar que el pequeño empresario proyecte su visión de engrandecer su empresa, porque al contrario le estamos colocando más cargas bajo el pretexto de formalizar”.

“Eso no es así. No conocemos el país. Hagamos conocimiento de país para que empecemos a legislar”.