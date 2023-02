Fundaciones dedicadas a la primera infancia están entre la incertidumbre y la supervivencia

Algunas fundaciones y organizaciones dedicadas a la primera infancia en el país están entre la incertidumbre y la supervivencia. Mónica Obando, directora del instituto INALE indicó que actualmente el INALE como fundación se encuentra cerrado. Por su parte, Nathalia Mesa, experta en educación y primera infancia manifestó que:

‘‘En el mes de diciembre, recibí la llamada de una fundación que ha aportado muchos recursos y que llevaba más de 40 años con un jardín operado con el ICBF y que dijo ya no pudimos lograr un acuerdo con el ICBF y ya no podemos atender los niños y sé que los niños de esa fundación aquí en Bogotá aún no saben a dónde van a ir el día de hoy, otra también en Bogotá, también conozco casos en Medellín’’.

Varias ya cerraron definitivamente y cientos de niños y sus familias están en riesgo.

También Ángela Rosales, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS dijo:

‘‘Cuando una niña o un niño pierde el servicio de primera infancia lo pierde él, lo pierde la familia y lo pierde la comunidad y la sociedad en general’’.

La crisis que estarían viviendo los centros que brindan estos servicios a niños y niñas, especialmente de pocos recursos, viene gestándose hace meses.

La experta en educación y primera infancia dijo también que atender a un niño en primera infancia es costoso, se requiere de materiales, seguimiento psicológico, capacitación, talleres de familia y nutrición infantil además dijo que ‘‘cuando comenzamos el ICBF estaba con un presupuesto dispuesto a aportar 600 mil pesos por niño al año y lo que nosotros desde la sociedad civil lo que nos dimos cuenta es que ese costo es mucho más alto, era por ahí 3 millones de pesos al año’’.

Las denuncias advierten insuficiencia de recursos, exigentes requisitos para operar con el mismo presupuesto y una relación desequilibrada con el ICBF.

La directora nacional de Aldeas Infantiles SOS, sostuvo que el Estado tiene recursos insuficientes para la atención de los niños y las organizaciones que trabajan de la mano con el Estado terminan sobrecargadas haciendo ese rol, con unas responsabilidades altísimas, con unos recursos del Estado que son insuficientes y con mucha incertidumbre en la atención, por la demora en los contratos, por la falta de recursos para atender y por lineamientos demasiado exigentes.

Sin duda, la primera infancia es una muy buena inversión, un estudio del Nobel de economía James Heckman indica que por un dólar invertido en la atención de un niño en la primera infancia, este le retornará a la sociedad 8 dólares a la sociedad en su etapa adulta; Leonardo es un ejemplo de ello, en sus primeros años de vida ingresó a uno de estos centros, permaneció bajo el cuidado del Estado y fundaciones hasta hoy a sus 22 años, cuando se prepara para ser abogado.

‘‘En los hogares donde he estado me han enseñado valores, todo lo que yo tenía que tener para cuando yo llegara a esta etapa de mi vida, entonces ha sido una experiencia muy productiva y de aprendizaje. Yo miraba por ejemplo personas que tenían sus papás cuando venían a recogerlos al colegio y yo decía bueno, ellos tienen sus papás pero yo tengo otra familia también que me quiere, pero sé que no es mi familia biológica’’ indicó Leonardo Borja.