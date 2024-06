“No merezco vivir esto”: Luz Adiela Álvarez pide que no la dejen sola tras ser amenazada

Luz Adiela Álvarez, deportista vallecaucana campeona panamericana, denunció que fue amenazada.

Por medio de un comunicado compartido en sus redes sociales, la atleta le pidió al presidente Gustavo Petro solicitar que se investigue su situación.

La campeona panamericana dijo que su padre recibió un panfleto que decía que la iban a matar. “Me llena de tristeza que en este momento esté en peligro junto a mi familia. No soy una persona de relaciones dudosas, no tengo enemigos y he dedicado mi vida al deporte para darle felicidad a mi gente”, expresó Álvarez.

En dos oportunidades, Álvarez fue medalla de bronce en los campeonatos panamericanos en la categoría de judo. En la edición de 2009, ganó la de plata.

La deportista estuvo en A lo que vinimos y habló sobre la situación que está viviendo.

¿Cómo recibiste esta amenaza de muerte?

“Yo estaba dando unas clases en el Coliseo de Jamundí. Mi papá me estaba llamando insistentemente. Me dijo que tocaron a la puerta y le dejaron una nota, donde decía que se despidiera de mí porque me iban a matar”.

¿Quién puede estar detrás de este mensaje?

“No tengo ni idea quién está detrás de esto. No se me pasa por la cabeza nada ni nadie, porque somos una familia raizal de Jamundí. Mi papá vende pandebonos en el centro y mi mamá tiene un negocio de fritanga. Estoy muy triste”.

¿Qué le dijo al presidente Petro?

“No he buscado nada. No estoy metida en nada para recibir algo así y pasar por este momento. Así como les escribí, les pido que no me dejen sola, no me dejen morir. Mi familia y yo no merecemos estar viviendo una cosa de estas”.

¿Cómo estás en este momento, Luz Adiela?

“Me siento muy triste. En shock. Hace tres años estaba recibiendo entrevistas por los Juegos Olímpicos de Tokio. Y ahora estoy recibiendo mensajes. Me están buscando periodistas para que cuente sobre estas amenazas. Algo completamente contrario”.