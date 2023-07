Empeora la situación en Buenaventura: crece el temor por intimidaciones de grupos criminales

En Buenaventura crece el temor por las intimidaciones de los grupos criminales. En algunas comunas, familias enteras no han podido salir de sus casas. En los últimos días, grupos armados ilegales han subido videos a las redes sociales aterrorizando a la población civil. Los encapuchados portan armas de alto calibre y amenazan a sus rivales para establecerse en ciertas zonas del territorio portuario.

Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, le hizo un pedido urgente al presidente Gustavo Petro, pues crisis de seguridad es insostenible.

“Militarizar todo Buenaventura”

“Estamos haciendo un llamado respetuoso, desde el Valle del Cauca, al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Iván Velásquez, de militarizar todo el Distrito Especial de Buenaventura de inmediato. Es urgente proteger a la comunidad y acabar con las economías ilegales. Buenaventura necesita que el Ejército llegue, ocupe todo el territorio, proteja a la comunidad y se quede. Es necesario que los bonaverenses sepan que la autoridad la ejerce el Estado y no las bandas criminales”, empezó diciendo Roldán.

Las calles de las comunas 10 y 12 de Buenaventura están desoladas. Su gente tiene miedo y no quiere abandonar sus viviendas, aunque tampoco se sienten seguros en ellas.

“Es muy riesgoso porque a cualquier hora se forma esto que en la mañana y en la tarde y en la noche entonces me ha tocado cancelar los turnos para no ir para no arriesgarme a cualquier bala perdida”, dijo un habitante de la Comuna 12.

La zozobra los invade

“Me da miedo eso que de momento a otro no salga y que ellos estén por ahí o sea eso da terror”, agregó.

Noticias RCN recorrió los sectores bello horizonte y el progreso, donde el fin de semana se grabaron los videos amenazantes. Los desplazamientos, las familias empiezan a llegar a otras zonas de Buenaventura buscando protección.

“La verdad estamos pensando en irnos porque esto por aquí imagínese tenemos los niños mi sobrino y eso es un peligro a cada ratico por acá”, señaló otro habitante.

Los improvisados cambuches se ven no solo en la zona rural, sino en el casco urbano.

“Enfrentamientos entre ambos grupos armados entonces eso llevo a que nuestra comunidad nuestra parte del territorio esta desplazada”, dijo Claudio González, víctima de desplazamiento en Buenaventura.

Quieren regresar a sus territorios

“Triste, triste si queremos retornar pero con estas condiciones todo sobre guardamos la vida”, concluyó González.

En las calles del puerto sobre el Pacífico la gente anhela paz, que se aumente la fuerza pública, pero también que se atienda socialmente a la población.