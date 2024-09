Concejal y luego humorista: Así fue la carrera política de 'La Gorda Fabiola'

El 19 de septiembre, la televisión colombiana perdió a una de sus figuras más queridas, Fabiola Posada, más conocida como la Gorda Fabiola.

La humorista y actriz, con más de tres décadas de trayectoria en el entretenimiento, falleció debido a complicaciones cardíacas, según los primeros informes. Su pareja, el también humorista Nelson Polanía, confirmó la triste noticia al periodista Gabriel de las Casas, aunque aún se espera el informe oficial de los médicos.

¿Quién era 'La Gorda Fabiola'?

La Gorda Fabiola fue un ícono del humor colombiano, conocida por su capacidad para hacer reír a millones de personas. Además de su carrera en la comedia, tuvo una breve incursión en la política como concejal de Bogotá entre 2002 y 2005, donde contó con el respaldo de 19.000 votantes como parte del Partido Popular Colombia.

Tras conocerse su fallecimiento, el Concejo de Bogotá le rindió un sentido homenaje con un minuto de silencio.

Una carrera llena de éxitos y anécdotas en el entretenimiento y la política

Fabiola Posada no solo fue reconocida por su trabajo en la televisión, sino también por sus incursiones en el mundo de los negocios y la política. Durante su tiempo como concejal, protagonizó un episodio curioso cuando pidió a uno de sus escoltas que siguiera a su esposo, debido a sospechas de infidelidad. Años después, la Gorda Fabiola admitió que su paso por la política no fue su mejor decisión, comentando con humor: "A mí, como concejal de Bogotá, me fue bien; a la ciudad, mal, pero a mí bien".

Más allá de la política, Posada también dejó huella en el mundo empresarial. Impulsó una tienda de ropa especializada para mujeres de talla grande llamada Ropa By La Gorda Fabiola, la cual se ganó un lugar especial entre las colombianas. Además, en 2022 lanzó un negocio de bolsos y monederos por encargo llamado La Perla, demostrando su espíritu emprendedor y su capacidad para conectar con su audiencia más allá de la televisión.

El legado de Fabiola Posada, tanto en el humor como en el mundo de los negocios, seguirá siendo recordado por quienes disfrutaron de su talento y su carisma inigualable.