Detrás de un pincel: la inspiradora historia de una mujer que emprendió gracias a la caligrafía

Noticias RCN conoció la inspiradora historia de una madre que encontró en las letras y en el papel, una oportunidad.

Su nombre es Martha Guarin, una mujer que plasma con tinta china y una plumilla sobre un papiro, mensajes inspiradores.

Sus letras, que ahora tienen un estilo particular, se formaron con gran sacrificio, puesto que, gracias a esta labor, logró pagar sus estudios y convertirse ahora en una profesional.

“Las letras son mi pasión porque me permite transcribir y elevar mensajes a las personas que a veces con palabras son tan difíciles, pero que quedan para siempre”, indicó Martha.

Esta madre soltera quiso continuar con sus estudios desde joven a pesar de las dificultades económicas de su familia. Con sus hijos y el arte de la caligrafía logró proyectarse para un futuro.

“Yo me hice profesional prácticamente sola, después de tener mis dos hijos fue lo más difícil porque me tocaba durísimo, no tenía quien me colaborara. Yo trabajaba haciendo los pergaminos para pagarme el estudio y aparte de eso, buscaba otros trabajos alternos”, añadió.

Su primera meta fue imitar las letras de la máquina escribir. Así fue como empezó. Actualmente, tiene 3 hijos, vive en Ibagué y para ella, escribir es un don.

“Mis letras me han dado muchas satisfacciones que de pronto ni otros empleos me han logrado dar (…) me encantan las oraciones, pienso que cuando he querido llegarle alguien, a muchas personalidades las he podido tener cerca, sea un cantante, periodista”.

Martha es una mujer que también dibuja y cada mensaje que obsequia, la ha llevado a conquistar el corazón de todos.

Su sueño es que su emprendimiento se convierta en el punto de partida de nuevas historias de amor escritas con tinta.