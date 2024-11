La JEP revela por primera vez los nombres de cerca de 2.000 víctimas de falsos positivos

Por primera vez, se dieron a conocer los nombres de las personas que fueron víctimas del Estado en los denominados casos de falsos positivos, los cuales fueron mencionados en un evento organizado por las Madres de Soacha llamado 'con las botas puestas'.

Son cerca de 2.000 nombres que hacen parte de los casos en la costa Caribe, Antioquia, Norte de Santander, Huila y Casanare. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, adelantó lo que consideraron un homenaje a su memoria.

Homenaje a las víctimas de los falsos positivos

"Estos nombres representan historias de vida, enuncian a sus familias y comunidades a lo largo y ancho del país. Hoy los traemos a la luz como un homenaje a su memoria y un reconocimiento a los familiares en su lucha por la verdad", dijo Jorge Iván Posada, subdirector de comunicaciones de la JEP.

"Nombrar a las víctimas es uno de los deberes de la Justicia Transicional Restaurativa, que trabaja por la no repetición y para revertir el negacionismo de hechos tan graves e inhumanos que nunca deben repetirse en ningún lugar del planeta", añadió.

Líder de las Madres de Soacha y su disgusto con la lectura de los nombres de las víctimas

En este evento, Jacqueline Castillo, representante de las Madres de Soacha, aseguró que no se debería dar a conocer el nombre de las víctimas para darle gusto a los negacionistas, que desacreditan la lucha de las familias de los jóvenes asesinados.

"Nuestros familiares no son un objeto. No tendríamos porque exponer públicamente los nombres de nuestros familiares. ¿Por qué? Tal vez por querer darles gusto a los negacionistas que aún hay. ¿Por qué no pedimos como sociedad que se publiquen los nombres de los militares que estuvieron involucrados?", señaló.