"Sarabia y Benedetti tienen un inmenso poder, hacen lo que se les da la gana": Juan Carlos Flórez

Si el ambiente dentro de la Casa de Nariño se había 'picado' con el destape del caso de Laura Sarabia y el polígrafo hacia una exniñera suya por la desaparición de un maletín con una gran cantidad de dinero en efectivo, el escándalo se escaló aún más con lo revelado por la Fiscalía General de la Nación en las últimas horas, y es la interceptación ilegal a los celulares de las dos extrabajadoras de la jefe de gabinete del Gobierno Nacional.

El fiscal Francisco Barbosa aseguró que el caso de las chuzadas de Sarabia es tan grave que sería similar a lo ocurrido con el DAS y el F2 en la década de 1990. "Es un caso que nos pone de nuevo en el peor escenario histórico de Colombia, y es la violación de Derechos Humanos", dijo.

Gravedad de las chuzadas de Laura Sarabia

Juan Carlos Flórez, analista y político colombiano, habló con Noticias RCN y dio sus apreciaciones sobre estas declaraciones comparando a uno de los momentos más delicados del país a nivel político.

"Chuzadas son chuzadas. No se chuza poquito, no se chuza mucho. Se viola la ley cuando se intercepta no con fines auténticamente judiciales, sino con fines políticos el teléfono de cualquier persona. No importa su poder, pero el hecho grave es lo que está detrás de esto, estamos centrándonos en la chuzada, eso es importante, pero lo que hay detrás es un enfrentamiento de inmensa gravedad entre dos personas que son han sido manos derechas de el presidente Petro. La primera, el hoy embajador en Venezuela Armando Benedetti, quien fue la mano derecha del presidente a todo lo largo de la campaña presidencial. Se los veía juntos en el carro, se los veía juntos en el avión, Benedetti siempre estaba detrás de el presidente como candidato en las diversas tarimas públicas a lo largo y ancho de Colombia", aseguró.

"Luego está una exfuncionaria de Benedetti como senador, la señora Laura Sarabia, que se convirtió en la mano derecha del presidente ya ejerciendo su cargo en la Casa de Nariño. Siempre como una suerte de escudera a todos los lugares donde el presidente fuese incluso en viajes internacionales. De manera que aquí la cosa empieza a desviarse exclusivamente hacia el asunto de la chuzadas. El tema de fondo es cómo surgió todo esto, y es un enfrentamiento feroz entre Benedetti, que señala que la persona de confianza del presidente habría ordenado, por cientos de millones de pesos, un seguimiento con polígrafo a una trabajadora doméstica en un edificio de la Presidencia, lo cual también es un hecho de inmensa gravedad", añadió.

Y continuó apuntando contra la responsabilidad del Gobierno en este caso: "el presidente en su momento dijo 'no, es que se trata de la seguridad de la Casa de Nariño', pero aquí se trataba de una empleada doméstica de la señora Sarabia porque, hasta donde todos sabemos, el Gobierno Nacional no le paga los empleados domésticos a los altos funcionarios de la Casa de Nariño. Ahí es donde está el problema y sobre eso, hasta el momento, no ha habido ninguna respuesta del Gobierno Nacional", añadió.

"Actúan violando las normas"

La incertidumbre que reina en el caso es el responsable de dar la orden de las intercepciones ilegales a las dos exempeleadas de Sarabia. La posibilidad de que haya sido algún miembro del Gobierno Nacional agudiza la crisis, pero para Flórez, ese no es el asunto central de esta situación, sino las actividades ilegales por las que Benedetti señaló a la jefe de gabinete.

"Recordemos a quién se da la orden de escuchar: a una persona que trabaja con la señora Sarabia, y después recordemos todo lo que continúa tras eso. Y es que nos enteramos de esas cosas porque la persona que trabajaba con Sarabia da unas declaraciones a la prensa. Luego aparece Benedetti señalando de actividades ilegales a una excolaboradora suya, quien fue presentada ante Petro en campaña por él, y esa excolaboradora suya es un alto cargo del Gobierno Nacional, de manera que las chuzadas son el efecto, no el origen de todo esto. El origen es un enfrentamiento entre la señora Sarabia y Benedetti. Se acusan mutuamente de chantaje, se ha señalado de intereses inmensos que pasarían a través de la señora Sarabia. Ojo porque volvemos a pasar a un segundo plano el asunto de fondo. Las chuzadas son el resultado, no el origen de esta crisis política. Las chuzadas son un componente de la crisis que se está viviendo", apuntó.

"Fíjense que aquí se mencionan cosas inverosímiles. Que un embajador que no es un multimillonario, que no es uno de los hombres más ricos del país, pueda pagar un vuelo charter para transportar a una de las implicadas -la niñera de la señora Sarabia- hasta Caracas. Que el embajador Benedetti se puede dar el lujo de no tener que pedirle permiso a la Cancillería cuando se desplaza. Todo embajador cuando se desplaza de un país a otro, fuera del lugar de trabajo, debe pedirle permiso a la Cancillería. Estamos hablando de gente de un inmenso poder que hacen lo que se le da la gana y que actúa violando todas las normas", continuó.

Las dudas que deja el poder de Benedetti y Sarabia

Por último, Juan Carlos Flórez puso en duda la credibilidad del Gobierno con varios asuntos que están saliendo a la luz con este escándalo, como el poder inmenso de Laura Sarabia en el Gobierno Nacional.

"La pregunta es: presidente Petro, ¿cómo pueden actuar estos funcionarios suyos de toda su confianza, porque Benedetti es un amigo de Petro como lo vimos en la campaña, violando abiertamente la ley? Aquí nos estamos concentrando en la punta del iceberg, pero lo que importa es todo lo que está detrás. ¿Por qué la señora Sarabia tiene un poder tan inmenso?¿Por qué el el embajador en Venezuela, Benedetti, puede hacer lo que se le dé la gana por encima de su jefe, el canciller Álvaro Leyva Durán?", concluyó.

