Las Hermanas Brígidas llegaron al país en busca de cimentar un monasterio y trabajar en su carisma

Son nueve las religiosas que permanecen en el lugar que está en construcción, de ellas seis son mexicanas que cambiaron su cultura y costumbres por seguir la orden del Santísimo Salvador y Santa Brígida.

Una de ellas es la Madre Victoria de Jesús, ella describe lo que significó llegar a Colombia. Dijo que una de sus alegrías fue ver tanta vegetación.

"Al llegar aquí fue como que se me abrió los ojos a todo lo verde, en primer lugar. Es un país muy hermoso, tiene muchísima vegetación, México también lo tiene, solo que el área de donde nosotras venimos no es verde. Nosotros venimos del norte de México es completamente desértico y al llegar a Colombia, ver tanto verde tan vivo para mí fue una gran a alegría".

Entre el grupo de religiosas la líder, la Madre Erika María del Santísimo Sacramento, describe cómo ha sido el proceso de adaptación a la cultura y la gastronomía colombiana.

"Es dejar toda la patria, la familia, las costumbres y un cosa en lo particular dije: esto me va costar mucho que a lo mejor no es imposible (...) que se va a acabar el picante, la tortilla, es un sacrificio que es mínimo".

Y como la fe mueve montañas, no solo se adaptaron a la culinaria del país, sino que tomaron algunos ingredientes para amoldarlos a sus tradiciones gastronómicas.

"Gracias a Dios, los mexicanos tenemos algo especial y es buscar y rebuscar, entonces ya con la areparina hacemos tortilla y nos vamos consolando. Encontramos picante, no está tan escaso, no sabe igual pero nos vamos ajustando la comida. Y a las hermanas colombianas que están en la comunidad les gusta la comida mexicana", agregó la madre Erika.

Entre el grupo está Sor María Camila, la más joven del grupo de religiosas consagradas. Hacía parte de un grupo juvenil donde encontró su vocación. "Al principio pues me negaba mucho, pero ya después descubrí que el Señor me estaba llamando a darme por los demás".

Cada una de las religiosas tiene su labor dentro de la casa: está quien preparan los alimentos, o las que bordan, diseñan y confeccionan los hábitos; además están pendientes de las mascotas o cuidan las aves de corral.

Por su carisma viven en clausura dedicadas a la oración, y en su carisma están consagradas a acompañar a Jesús en su pasión, de ahí la razón de su hábito.

"El hábito es diferente porque cada hábito refleja lo que espiritualmente tenemos que vivir entonces nosotros tenemos una corona que es el signo más fuerte de nuestro carisma que es la pasión. Mi apostolado es recordar cómo Jesús se entregó en la cruz por la salvación del mundo", explicó la madre Victoria.

Junto a la comunidad reúnen fondos para la construcción del Monasterio

Para consolidar la permanencia de la orden religiosa en el norte del Valle del Cauca se construye el monasterio, un proyecto en el que cuentan con la colaboración de la comunidad y la ayuda del capellán el presbítero Óscar Eduardo Marín.

Luego de adquirir el terreno, inició la construcción de la primera fase de la obra: la edificación del templo que será consagrado a Santa Brígida.

"Está en obra negra, pero siempre son muchos detalles y trabajo", aseguró la Madre Erika.

La segunda etapa será construir el monasterio y la tercera fase es la edificación de viviendas para los retiros. Por eso como parte de las actividades para recolectar dinero realizan dos veces al año la rifa de una casa.

"Tenemos el sorteo del bono solidario eso lo manejamos por Facebook Brígidas Cartago o el padre Óscar Marín, la Diócesis de Cartago o a través de la redes o WhatsApp".

Esperan que la construcción del Monasterio de la Orden de Santa Brígida el primero en Sudamérica no se prolongue, pues mientras adelantan las obras, avanzan en el acercamiento a la comunidad.

Una manera de contribuir con la obra es realizando sus donaciones por medio de la cuenta de ahorros de Bancolombia 73200000434, a nombre de Monasterio Nuestra Señora de Guadalupe.