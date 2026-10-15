"Las lluvias seguirán hasta noviembre": gobernador Rey advierte por nuevas emergencias en Cundinamarca

Las intensas lluvias que afectan a Cundinamarca continúan generando emergencias en varios municipios del departamento, dejando familias damnificadas, afectaciones en viviendas, instituciones educativas y problemas de movilidad, especialmente en Soacha y la Autopista Sur. Así lo confirmó el gobernador Jorge Emilio Rey, quien advirtió que las precipitaciones seguirán durante las próximas semanas.

De acuerdo con el mandatario, las autoridades departamentales y municipales avanzan en la atención de las comunidades afectadas mediante la entrega de ayudas humanitarias y el restablecimiento de servicios públicos. Rey explicó que actualmente se están distribuyendo "insumos básicos, como tejas" y algunas estructuras metálicas para que las familias puedan reparar los daños en sus viviendas.

Además, señaló que junto a las alcaldías se evalúan arreglos estructurales en inmuebles afectados y en instituciones educativas que perdieron parte de sus cubiertas debido a los fuertes vientos y las lluvias. El gobernador agregó que se espera recuperar el servicio de energía para más de 1.200 usuarios que permanecían sin suministro tras las emergencias.

Ayudas para los damnificados y recuperación de servicios

Según Rey, los organismos de socorro, los municipios y la Gobernación han concentrado sus esfuerzos en atender a las familias que sufrieron daños materiales por las lluvias registradas durante los últimos días.

"El municipio y el departamento están entregando algunos insumos básicos", afirmó el gobernador al referirse a las ayudas entregadas en las zonas afectadas. Asimismo, destacó que se trabaja de manera coordinada con las administraciones locales para acelerar la recuperación de las viviendas y de la infraestructura pública impactada por las precipitaciones.

RELACIONADO Fuertes lluvias en Villavicencio dejan más de 500 familias afectadas y obligan a evacuaciones

Las autoridades también mantienen vigilancia permanente en los municipios que presentan mayores riesgos por deslizamientos, crecientes súbitas e inundaciones.

Inundación histórica en la Autopista Sur

Uno de los episodios más críticos se registró en la Autopista Sur, en jurisdicción de Soacha, donde las fuertes lluvias provocaron una inundación que generó graves afectaciones a la movilidad y dejó extensos congestionamientos vehiculares.

El gobernador calificó la situación como un hecho "sin duda inédito" debido a los niveles alcanzados por el agua, que llegaron a cerca de 90 centímetros de altura en algunos sectores. Según explicó, aunque ese corredor suele presentar inundaciones durante temporadas de lluvia, en esta ocasión confluyeron varios factores que agravaron la emergencia.

Rey atribuyó parte del problema al manejo inadecuado de residuos y escombros en algunos sectores urbanos, situación que termina obstruyendo los canales y vallados encargados de evacuar las aguas lluviales. "Toda esa escorrentía de agua finalmente colapsa los vallados", indicó.

El mandatario aseguró que la Gobernación continuará trabajando junto con la Alcaldía de Soacha para realizar labores permanentes de limpieza y mantenimiento en estos sistemas de drenaje con el fin de evitar nuevas emergencias. La inundación provocó además un extenso trancón que se prolongó durante varias horas.

RELACIONADO Policía rescató a joven que fue arrastrada por la corriente en Cesar

Frente al panorama climático, el gobernador advirtió que las lluvias continuarán en el departamento. Según explicó, los pronósticos indican precipitaciones constantes, "cortas, pero intensas", que podrían extenderse hasta noviembre.

Entre las zonas que requieren mayor atención mencionó el oriente de Cundinamarca, los municipios cercanos a la vía al Llano, la Sabana Centro, la Sabana Occidente y el municipio de Soacha, donde persisten los riesgos por inundaciones y afectaciones asociadas a las fuertes precipitaciones.