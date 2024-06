"He manifestado mi preocupación": Leopoldo Múnera, rector de la U. Nacional, sobre la ley estatutaria de educación

Leopoldo Múnera, el nuevo rector de la Universidad Nacional, se refirió a la ley estatutaria de educación y manifestó su preocupación por este proyecto, en especial dos artículos.

“He manifestado mi preocupación por la inclusión del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) como eje estructurante del sistema educativo y por las previsibles consecuencias que tal medida generaría en relación con el sentido de la educación superior y la comprensión de la labor docente”, aseguró el rector a través de un comunicado de prensa.

Debido a estas preocupaciones, manifestó Múnera, pide que se eliminen dos artículos del proyecto liderado por la ministra de Educación, Aurora Vergara.

Los artículos que Leopoldo Múnera, rector de la Nacional, pide que se eliminen de la reforma de educación

Las preocupaciones de Múnera se centran principalmente en dos aspectos: la relevancia del Marco Nacional de Cualificaciones (artículo 4 del proyecto) y el derecho fundamental a la educación terciaria (artículo 18).

Según el recientemente nombrado rector, estos artículos son problemáticos porque “se avanza en la pérdida de la singularidad de la universidad pública por cuanto esta quedará sometida a las “armonizaciones” formativas que deberán realizarse con otras instituciones de educación no formal y de educación para el trabajo y el desarrollo humano”.

Además, según Múnera, los conceptos de “educación para el trabajo” e “internacionalización” de la reforma, pueden afectar de manera negativa la libertad de cátedra y la autonomía universitaria.

“Hago un llamado para que estos elementos del proyecto sean retirados, pues debido a las razones expuestas, son contrarios al propósito que el mismo proyecto de ley enuncia con respecto al desarrollo del derecho fundamental a la educación”, pidió el rector.

Fecode está en paro por molestias con la ley estatutaria de educación

Desde el pasado 12 de junio los profesores de Fecode se encuentran en paro por inconformidades con las modificaciones introducidas a la Reforma a la educación.

Para los maestros, “el proyecto de ley estatutario hasta dónde va en este momento atenta contra la financiación y administración de la educación pública por parte del Estado, profundiza la privatización”, aseguró la profesora Victoria Avendaño, representante de Fecode.

Además, uno de los puntos que incomoda es el método de evaluación de los maestros propuesto en el proyecto de ley en el que el desempeño de los estudiantes también influenciaría en la calificación de los profesores.

“Los resultados en las pruebas no van a ser iguales los de estos niños de las zonas más empobrecidas a los niños que tienen los privilegios y unas condiciones y garantías que son las ideales para todos. Ellos [Fecode] dicen que no es justo que midan mi desempeño dependiendo de otros factores que son puntuales y que no tienen que ver directamente con la forma como ellos aprendieron”, aseguró el viceministro de Educación, Alejandro Álvarez Gallego.