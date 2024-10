René Garavito, un líder indígena, lleva 34 días secuestrado: este es el testimonio de su familia

René Garavito, un estudiante de administración y líder indígena que se movilizaba entre Arauca y Casanare, exactamente entre los municipios de Tame y Hato Corozal, fue secuestrado hace 34 días. Sin embargo, aún no se conoce su paradero y su familia no sabe quiénes fueron los autores de ese hecho.

Así ocurrió el secuestro de René Garavito, el líder indígena, entre Arauca y Casanare

Ferney Garavito, el hermano del líder indígena, expresó en Noticias RCN que el secuestro se presentó mientras que él se desplazaba entre un departamento y el otro junto a su sobrino menor de edad.

Según la información con la que cuentan, lo pararon, le pusieron una pistola en la cabeza, lo amarraron y se lo llevaron una moto. De esa manera, desde que ocurrió ese suceso, no han podido volver a saber nada acerca de él.

En consecuencia, el llamado de su familia es que las autoridades avancen en la investigación y que los responsables del hecho le respeten la vida y accedan a liberarlo pronto sin imponer condiciones. Asimismo, han indicado que necesitan que les entreguen una prueba de supervivencia.

Este es el clamor de la familia de René Garavito, el líder indígena secuestrado entre Arauca y Casanare

"Desafortunadamente, nosotros somos de bajos recursos y toda nuestra familia espera la pronta y rápida liberación", afirmó Ferney Garavito, el hermano del líder indígena secuestrado.

Adicionalmente, aunque en esa zona del país opera el ELN, lo que ha comunicado la familia es que aún no se atreven a atribuirle el secuestro a ningún grupo en específico debido a que, a pesar de que han pasado 34 días, aún no se tienen certezas.

"La verdad es que nosotros no le echamos la culpa ni al ELN ni a las Farc ni a nadie porque nosotros no sabemos. Todavía no nos han entregado ninguna prueba de supervivencia", concluyó en diálogo con Noticias RCN el hermano del líder indígena.