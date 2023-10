Padre 'Chucho' llegó a Colombia en el segundo vuelo humanitario de connacionales atrapados en Israel

Después de más de 20 horas de viaje otros 110 colombianos regresaron sanos y salvos de Israel. Se trata de la llegada del segundo vuelo humanitario de Fuerza Aérea Colombiana que salió desde Tel Aviv a Bogotá. Son 220 los connacionales que han llegado a su país tras vivir en carne propia el horror de la guerra que cumple una semana.

A las 12:40 p.m. aterrizó en Bogotá el segundo vuelo humanitario. Desde su salida de Israel, pasaron por Portugal y República Dominicana para finalmente llegar a Colombia.

Son dramáticos los testimonios de decenas de colombianos que estuvieron atrapados por varios días en pleno corazón de la guerra en el Medio Oriente. Explosiones, ataques armados, alarmas, miedo, tensión y muertes dibujaron un panorama de horror para miles de extranjeros en Israel.

Entre los 110 connacionales que abordaron el Boeing 737 que despegó de Israel este viernes 13 de octubre se encuentra el padre 'Chucho', quien llegó con un grupo de peregrinos a Israel poco antes de que detonara la guerra.

Jesús Orjuela, más conocido como el padre ‘Chucho’, narró desde Israel los momentos de terror que vivió en tierra santa, en medio de una peregrinación a la que llegó con un grupo de creyentes en la madrugada del 7 de octubre.

El padre junto a los demás feligreses se encontraban en la frontera sur de Israel, muy cerca de la Franja de Gaza. En medio del miedo y la angustia de estar atrapado en la guerra, el sacerdote se refirió a su regreso a Colombia.

No me voy de aquí, pase lo que pase, hasta que mi último hermano colombiano me acompañe