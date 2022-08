Termómetro Político: Los que van, los que no y lo que costará la posesión de Gustavo Petro

A tan solo 6 días para la posesión presidencial de Gustavo Petro se van conociendo los nombres de las figuras públicas que acompañarán al representante del Pacto Histórico este 7 de agosto.

Sin embargo, en las más recientes horas también se conoció uno de los invitados que, a pesar de agradecer la invitación, prefirió decir que no. Ese fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Al parecer, por coherencia política y por estar enfocado en su defensa judicial, decidió no asistir al evento. Uribe aseguró que será una ausencia respetuosa y que se mantiene en hacer una oposición racional y que incluso no descarta enviarle un mensaje de buenos deseos al próximo presidente.

Los que sí van a la posesión de Gustavo Petro

Entretanto, entre los invitados especiales y en las primeras filas estarán esas personas con las que el presidente electo pasó sus últimos días de campaña. Se trata de don Arnulfo, el pescador de Honda; Kelly, la barrendera de Medellín y la familia López cafeteros de Anserma, Caldas.

Otro de los temas que más ha rondado en los últimos días tiene que ver con los costos de la posesión presidencial.

El Termómetro Político de Noticias RCN realizó un cierre de cuentas “oficial” de cuánto dinero sería. La semana pasada se conoció que el evento cuesta 1,859 millones de pesos netos. Sin embargo, este lunes se liquidaron los impuestos y el valor total es de 2.399 millones de pesos.

Cabe mencionar que subieron mucho los costos de las posesiones y que hasta 2008 ninguna posesión había costado más de 200 millones de pesos. Un dato a mencionar es que en la primera posesión del expresidente Uribe no se gastó dinero porque había amenazas terroristas y como consecuencia, decidieron hacer el simple acto protocolario en el Congreso y enseguida un consejo de seguridad.

Por otro lado, uno de los temas que mueve la temperatura política y en este punto la temperatura política es el portazo que dio el exfiscal Eduardo Montealegre al interior del Pacto Histórico. Al parecer, el exfiscal decidió retirarse de la mesa de asesores del Gobierno entrante para la llamada “paz total” argumentando que intentaron silenciarlo y que no tiene buenos augurios sobre esa propuesta.

¿Se podrá reducir el salario de los congresistas?

En medio de las polémicas del Congreso sobre la posible reducción de sueldos de los congresistas, hay quienes ya encontraron la solución.

Uno de ellos es el senador Jota Pe Hernández, quien tiene un proyecto para reducir los ingresos de los parlamentarios. Según información, esta iniciativa se lograría eliminando primas de servicios y gastos de representación, para que el pago mensual pase de 35 a 25 millones de pesos.

Cabe mencionar que como no se toca el salario como tal, nadie puede argumentar que podrían venir demandas, y como no se toca nada de la Constitución, será un proyecto de ley ordinario que solo requiere de cuatro debates. Esto quiere decir que desde el 2023 podría empezar a aplicarse esta reducción.

