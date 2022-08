Esto es lo que el nuevo Gobierno debería implementar en sus primeros 100 días

Este lunes finalizó el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el que entrará el próximo 7 de agosto. Sin embargo, ante la falta de la aprobación del plan de desarrollo, el equipo de empalme del nuevo Gobierno hizo una serie de propuestas que la nueva administración tendría que implementar en sus primeros 100 días, esto con el fin de dar un norte para encauzar el país.

“En salud está todo el tema de evaluar si las EPS están cumpliendo o no están cumpliendo. En tema anticorrupción está de la presentación a Naciones Unidas para tener una comisión de evaluación anticorrupción. En planeación todo el tema del lanzamiento de la participación del plan nacional de desarrollo”, señaló Mauricio Lizcano, coordinador de empalme.

Entretanto, más de una recomendación ha causado curiosidad, entre ellas la del sector justicia donde se recomienda diseñar estrategias para obtener la libertad de las personas detenidas en el marco de la protesta social.

“Vamos a buscar alguna estrategia los primeros 100 días que permita buscar qué se pueda hacer con el mecanismo de defensa al estado, presentar algunas solicitudes dentro de los procesos, ayudar a defender a los muchachos, cosas de ese estilo”, agregó Lizcano.

El comité de empalme también aseguró que estas propuestas surgen de los puntos que el gobierno saliente deja en rojo y, además, aclararon que será imposible cumplir con todas las propuestas.

Durante el encuentro, Carolina Corcho, ministra de Salud designada aseguró que “en el tema de cultura, este gobierno no va a continuar con el programa de política y programa de economía naranja, lo va a replantear de acuerdo con los planteamientos que se han hecho. Hay un programa de privatización progresiva del catastro, esto se tiene que replantear, los sistemas de información para toma de decisiones de política pública no pueden ser privatizados. Hemos dicho que este Gobierno va a replantear a policita de fraking por sus consecuencias en la vida y en la salud humana, también se ha dicho que el fracking no es una medida ni saludable, ni ambientalmente sostenible para un Gobierno que busca el cambio”.

