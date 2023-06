¿Tambalea el último debate para la legalización del cannabis en el Congreso ?

Por primera vez, después de muchos intentos, llegó a último debate la regulación del cannabis de uso adulto en Colombia. El panorama en el Congreso es el siguiente: la ponencia de archivo para este proyecto de ley fue negada y en este momento no cuentan con las mayorías; necesitan 54 votos.

El Partido Conservador fue contundente al decir que no apoyará esta iniciativa:

Quiero anunciar desde ahora que, como parte de esta moción de orden, que, si bien el Senado tiene 106 miembros activos, 15 senadores que integramos la bancada del Partido Conservador, hemos tomado la decisión de votar negativo el proyecto de legalización del cannabis en Colombia”, indicó Germán Blanco, senador de la bancada de conservadores.

De acuerdo con Blanco, no solamente el Partido Conservador le dará la espalda a la legalización del cannabis en Colombia. “Para que hagan cuentas y comiencen a descontar 15. También lo van a hacer otros partidos, por si se sienten tan seguros que hoy van a legalizar la comercialización de la marihuana en Colombia”.

Este es el cuarto intento en el Congreso para la legalización del uso adulto del cannabis en Colombia durante cinco años.

Le puede interesar: “Arrodillado”: Inti Asprilla y Jota Pe Hernández casi se van a los golpes en el Congreso

Los detractores de la legalización del cannabis

Este proyecto que se ha mantenido a flote durante cinco años, también tiene detractores. Una de ellas es la senadora María Fernanda Cabal, quien lamentó la decisión de llegar a último debate: “Me da tristeza como la sociedad occidental cava su propia sepultura. La peor tragedia de un joven es ser adicto, ello termina en autodestrucción por que se pierde la conciencia. El cannabis es la entrada a sustancias más fuertes”.

Para Pizarro, Senadora y también ponente de esta iniciativa, de ser aprobada definitivamente la regularización del cannabis de uso adulto, se trataría de un “paso muy grande en distintos aspectos: económicos, de salud, aspectos tan importantes como son la paz”.

Poder sacar adelante un proyecto de ley que seguro va a cambiar una mirada que el país ha tenido sobre el cannabis

¿Qué pasa si se regula el uso del cannabis?

La intención del proyecto no es más que una: que el cannabis se pueda sembrar, comercializar, distribuir y vender para fines no medicinales, es decir, recreativos. De ser aprobado el acto legislativo antes del 20 de junio en plenaria del Senado, se permitiría esto, pero a su vez se abriría la puerta a la necesidad de una regulación por parte del Congreso que deberá establecer los parámetros en los que se considerará legal o no.

Los límites aún no se conocen porque aunque el proyecto le apunta a la modificación de la Constitución, carece de una hoja de ruta exacta sobre cómo funcionará. Juan Carlos Losada, uno de los congresistas que abandera la iniciativa, lo explicó a la universidad de Los Andes: Se debe "diseñar un marco tributario que no limite el desarrollo del mercado regulado del cannabis y que garantice condiciones para competir con el ilegal".