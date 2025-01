Los cuestionamientos al Gobierno Petro tras la crisis diplomática con Estados Unidos

Durante varias horas del domingo 26 de enero, se vivieron momentos de tensión por la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, la cual tuvo como detonante decisiones del presidente Gustavo Petro con relación a las políticas migratorias por parte de Donald Trump.

Finalmente, se llegó a un acuerdo entre ambos países, pero la situación dejó muchos cuestionamientos a nivel geopolítico. En la Mesa Ancha de Noticias RCN, se analizó lo sucedido con relación a este episodio sin precedentes entre ambos gobiernos.

Crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos: causas y consecuencias

De acuerdo con Julio César Iglesias, "no se entiende muy bien por qué este ataque repentino de dignidad, como decían ayer, cuando durante la administración Biden se alcanzaron récords en deportaciones de colombianos desde Estados Unidos, muchos de ellos en condiciones no mejores de las que venían los colombianos ayer".

Carlos Chacón, del Instituto de Ciencia Política, hizo un llamado al Gobierno Nacional. "Uno lo que hubiera esperado era una cancillería mucho más proactiva que estableciera un protocolo con el departamento de estado seguramente para mejorar esas condiciones, qué sé yo. Pero no la improvisación, no el show, no la crisis creada por el ego del presidente quererse mostrar el opositor de Trump".

Para Juana Afanador, también hay que tener en consideración las medidas excesivas por parte de Trump. "Yo creo que sí hubo una reacción totalmente desproporcional que al final también podía ser una bala en el pie para Estados Unidos y para Trump y por eso los dos gobiernos tuvieron que recular en sus decisiones y tuvieron que llegar a una serie de acuerdos, por ejemplo lo de los aranceles era una locura de lado y lado".

La relación diplomática con Venezuela: otro punto controversial

Otro de los puntos que quedó bajo la lupa tras este episodio es la relación diplomática con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, considerando que el presidente Petro criticó al gobierno de Iván Duque por cerrar fronteras y acabar con el comercio con ese país, pero además confirmó que están trabajando con las fuerzas bolivarianas para controlar la situación en el Catatumbo.

De acuerdo con Chacón, "el Departamento de Estado de Estados Unidos, la justicia estadounidense y distintas ONG han documentado que las fuerzas bolivarianas constituyen un cartel de narcotráfico que permiten que Venezuela se haya convertido en un estado criminalizado. ¿Cómo es que nuestras fuerzas van a cooperar con ellos?", cuestionó.

Entre tanto, Iglesias aseguró que no hay excusas para mantener relaciones diplomáticas con Venezuela. "1.000 millones de dólares es el comercio bilateral con Venezuela. ¿Cuánto es el comercio bilateral con Estados Unidos? Cerca de 50.000 millones de dólares. 50 veces en importancia económica la relación comercial de Estados Unidos versus la de Venezuela, lo cual nos indica que esa excusa para no condenar la dictadura de Maduro pues eran eso, eran una tapadera, una excusa para no mostrar los lazos estratégicos políticos que hay con la dictadura venezolana".