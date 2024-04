Mane Díaz habla en exclusiva de la traición de su amigo por la que resultó secuestrado por el ELN

El pasado 11 de abril Yerdinson Bolívar, alias Arenca, aceptó su responsabilidad en el secuestro de Luis Manuel Díaz ocurrido a finales de octubre de 2023. En Noticias RCN hablamos en exclusiva con el papá del jugador de la Selección Colombia, Luis Díaz, quien habló de lo ocurrido en la más reciente audiencia del caso, entre otras cosas.

‘Mane’ Díaz regresó a Colombia en busca de justicia para su caso y se encontró cara a cara con el hombre que lo traicionó, paradójicamente su mejor amigo.

“Llevamos en la sangre casi el mismo apellido, aunque usted no lo crea, pero eso pues se me sale del contexto, saber o, explicar, entender qué pasó, no sé qué pasó y de pronto se aprovecharon de ahí, de esa buena voluntad que yo tenía como para ayudarlo a él para caer en este flagelo”.

El secuestro de Luis Manuel Díaz, papá de Luis Díaz

Luis Manuel Diaz fue secuestrado por el ELN el 28 de octubre de 2023, y permaneció 12 días en cautiverio hasta que fue liberado. Desde entonces tenía dudas de cómo habían llegado a él.

“Hay cosas que todavía no me quedan claras porque sabiendo de mi personaje en el pueblo, de mi labor como persona, como profesor, como monitor, como aquella persona de la cultura, pues me quedan dudas por qué y cuál fue el motivo de llevarme a mí a un lugar donde no le deseo a nadie que vaya”, comentó ‘Mane’ Díaz.

Preguntado por cómo vio cara a cara a alias Arenca aceptando que lo había traicionado, hecho que desencadenó su secuestro, Luis Manuel Díaz aseguró que está consciente de que el que era supuestamente su mejor amigo sí tuvo algo que ver en todo el entramado.

“Pues los aceptó consciente de lo que estaba haciendo, porque yo estoy seguro de que él sí tuvo algo que ver en mi secuestro. Porque era una persona en la que ayudó a planificar 80% del caso, porque era la persona más cerca de mí. Llamadas. Mensajes, visitas, invitaciones y cosas, pero pues yo nunca desconfié de eso. No sabía de qué se trataba el caso, pero al final terminó el siendo la persona más cercana a mí para hacer el secuestro”.

En los días previos a su secuestro. ‘Mane’ Díaz, desprevenido, no se percató del cambio de comportamiento de ‘Arenca’.

“Las últimas dos semanas era más insistente. O sea, me escribía mucho más. Cuando estuve en el pueblo se acercó mucho a invitarme a que bebiéramos una cerveza, que en su casa me podía brindar algo mejor, que mire, que acompáñeme, que yo soy suyo, que somos familia y todo, pues me confié y ahí es la caída”.

Era profesor de su escuela de fútbol, compartían las tardes de juego en Barrancas, La Guajira, de donde salió hace varios meses.

“A pesar de que pues por todas las cosas que están pasando todavía no estoy tranquilo para llegar, porque siento temor de algunas cosas con mi familia, con mis hijos, todos mis alrededores. En realidad, eso me ha dado duro. He tratado de superar con mi forma de ser, mi alegría, mis cosas y todo, pero no crea, en el fondo se siente algo todavía, hermano”, dijo ‘Mane’ Díaz a Noticias RCN.

Es la primera entrevista exclusiva concedida a un medio de comunicación en Colombia tras su llegada, y es claro en su objetivo: justicia.

“Hoy a RCN le dejo claro de que nosotros no pensábamos quedarnos en Europa, pensamos volver a nuestro terruño y que se esclarezcan las cosas; y que me quede claro cuál fue el motivo y por qué, que se esclarezcan quiénes fueron de verdad las personas que se hicieron cargo de mi secuestro para quedar claro y quedar tranquilo en esta situación”, manifestó Luis Manuel Díaz.

¿Luis Manuel Díaz está dispuesto a perdonar a los artífices de su secuestro?

“Somos una persona, una familia, pues de muy buen corazón, no tengo por qué sentir ninguna; ¿cómo le digo la palabra?, una frase diferente a cualquiera, no siento rencor, no siento nada. Si me toca perdonar, perdono porque él también es un hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, vengo de una familia humilde”, manifestó.

Pasó intempestivamente de sus tardes de parranda y fútbol a las salas de audiencias y a los abogados, a pesar de todo, sonríe y sigue adelante con una convicción clara: hay ‘Mane’ para rato.