Madre clama a las Farc el cuerpo de su hijo: “el no buscó a los guerrilleros, lo secuestraron en Bogotá’”

David Steven Fernández Soler, un joven que formó parte de la Primera Línea durante las protestas de 2021, apareció posteriormente en las filas de las disidencias lideradas por Iván Mordisco.

Este miércoles 31 de julio, el cabecilla confirmó la ejecución de David, mientras su familia en Bogotá implora por la devolución de su cuerpo.

La historia de David Fernández en las disidencias de las Farc

David, que había sido un destacado miembro de la Primera Línea en las manifestaciones del Paro Nacional, fue visto en un video público sosteniendo un arma y vestido de camuflado, declarando su incorporación a las disidencias de Iván Mordisco.

Incluso, en abril de 2023, durante la última conferencia de las Farc en los Llanos del Yarí, su presencia fue notoria dando unas palabras que hacían alusión al pie de lucha que debían mantener los jóvenes.

Recientemente, Iván Mordisco confirmó en un video que el joven fue ejecutado por orden de alias Calarcá tras haberse involucrado a las filas de la disidencia buscando refugio.

No obstante, la madre de David, en una entrevista con RCN, desmintió esta versión oficial, asegurando que su hijo no buscó refugio con los guerrilleros, sino que fue secuestrado en Bogotá.

Mi hijo en ningún momento los buscó, ellos lo reclutaron aquí en Bogotá.

Joven aseguraba estar siendo sometido por las Farc

La madre en la entrevista recordó la última comunicación con su hijo, quien logró escapar de los guerrilleros el 7 de junio de 2023.

En esa conversación, David le confió: "Mamita, no crean lo que dicen las redes sociales, a mí me tienen secuestrado, me han obligado a hacer cosas que yo no he querido hacer." Desde ese día, la familia perdió todo contacto con él.

Cabe mencionar que antes de pertenecer al grupo delictivo, también se había involucrado en la campaña del entonces candidato presidencial Gustavo Petro y Francia Márquez.

Iván Mordisco anunció la ejecución de un joven perteneciente a la Primera Línea

Por medio de una grabación, Iván Mordisco declaró que un integrante de la Primera Línea fue ejecutado por órdenes de alias Calarcá.

David, desaparecido desde hace un año, estaba bajo medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras denunciar que fue forzado a realizar trabajos para las disidencias.

La CIDH anteriormente ya había alertado sobre el grave riesgo que corría, especialmente después de que su madre reportara su desaparición.

Del mismo modo, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció a esa fecha, reafirmando las denuncias sobre las prácticas de reclutamiento forzado de grupos criminales en la capital.

No escogieron a cualquiera, escogieron a un joven reclutado en la ciudad de Bogotá para que hablara en ese show que hicieron en Llanos del Yarí.

Finalmente, sin más remedio, la familia de David Steven Fernández Soler sigue esperando respuestas y justicia, mientras clama por la devolución del cuerpo de su hijo para darle una sepultura digna.