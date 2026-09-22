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Colombia

Gobierno retira la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz

La Presidencia sustentó la medida en las facultades constitucionales y legales que otorgan al jefe de Estado la dirección de la política de paz y la preservación del orden público.

Salvatore Mancuso
FOTO: Unidad de Víctimas

Noticias RCN

septiembre 22 de 2026
03:12 p. m.
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El presidente Abelardo de la Espriella expidió una resolución mediante la cual retiró la designación como gestor de paz a Salvatore Mancuso Gómez, exintegrante de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La decisión quedó consignada en un acto administrativo firmado este lunes 21 de septiembre.

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La resolución establece en su artículo primero el retiro de la designación otorgada a Salvatore Mancuso Gómez y ordena a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz comunicar la decisión a las autoridades competentes para los fines correspondientes.

La designación a Mancuso había sido otorgada en 2023

En los considerandos del documento, el Gobierno recordó que mediante la Resolución 244 del 14 de agosto de 2023, durante el gobierno de Gustavo Petro, se había designado a Salvatore Mancuso Gómez como gestor de paz para contribuir, desde su conocimiento y experiencia, al diseño de procesos de desarme colectivo de grupos ilegales que operan en el país, con énfasis en las zonas donde ejerció actividad criminal.

Suspenden provisionalmente resolución con la que Mancuso fue designado gestor de paz
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El texto también señala que, durante reuniones adelantadas entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y exmiembros de las AUC entre 2022 y 2023, Mancuso expresó su voluntad de aportar verdad sobre el conflicto armado colombiano y reiteró públicamente su disposición de colaborar con la política de paz total y cumplir las tareas asignadas como gestor de paz.

Argumentos jurídicos de la decisión

La Presidencia sustentó la medida en las facultades constitucionales y legales que otorgan al jefe de Estado la dirección de la política de paz y la preservación del orden público. La resolución cita normas como la Constitución Política, la Ley 418 de 1997 y sus modificaciones, la Ley 2272 de 2022 y el Decreto 1175 de 2016.

Además, recuerda que los beneficiarios de suspensiones de medidas judiciales o de beneficios contemplados en la normatividad vigente deben comprometerse a actuar como gestores de paz y rendir informes sobre las actividades desarrolladas ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

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