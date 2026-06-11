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Más de 93.000 contribuyentes fueron reportados como morosos en Bogotá

La Secretaría de Hacienda podrá realizar el embargo de cuentas bancarias, salarios y bienes de las personas que tengan deudas con la ciudad.

Foto: Diseñado por Magnific
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Noticias RCN

junio 11 de 2026
09:51 p. m.
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El próximo 30 de julio, 93.808 contribuyentes bogotanos serán incluidos en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME), luego de que la Secretaría de Hacienda los reportara ante la Contaduría General de la Nación.

En el BDME serán incluidos quienes no cumplieron sus acuerdos de pago o están en mora hace más de seis meses con la ciudad, por deudas superiores a los cinco salarios mínimos legales vigentes, que equivalen a poco más de 8.500.000 pesos.

Las personas que sean incluidas por deudas con el distrito se exponen al embargo de cuentas bancarias, salarios y secuestro de bienes. Además, “estar en el Boletín de Deudores Morosos del Estado indica que existe una deuda pendiente con el sector público” y “puede afectar la confianza y generar dificultades en trámites y procesos con entidades públicas y financieras”.

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¿Cómo cancelar sus deudas con la ciudad?

Los morosos podrán realizar sus pagos a la ciudad a través del sitio web de la Secretaría de Hacienda, en el botón “Pagos Bogotá”, o presentándose en alguna de las oficinas de los bancos recaudadores, las ventanillas extendidas del SuperCADE CAD, Usaquén o Plaza de las Américas, o el punto de atención exprés de Mallplaza.

“Si el contribuyente moroso no puede pagar la deuda completa”, la Secretaría indicó que “tiene la oportunidad de solicitar una facilidad de pago haciendo un pago inicial del 10% de la totalidad de la deuda, incluyendo intereses de mora, y proponiendo pagar el saldo restante a plazos, hasta 12 meses sin garantía y 5 años con garantía. Esta facilidad no suspende la liquidación de los intereses de mora”.

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¿Cómo salir del Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME)?

Para salir del Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) es necesario haber cancelado cualquier deuda con la ciudad. Hecho esto, se debe realizar la solicitud, diligenciando el formato disponible en la sección Boletín Deudores Morosos del Estado, de la página web pqrs.shd.gov.co/radicacion, y enviándolo por el mismo medio.

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