Secretaría de Hacienda alerta sobre páginas fraudulentas para el “pago de impuestos” en Bogotá

La Secretaría de Hacienda de Bogotá emitió una alerta en la que advierte a los contribuyentes que páginas fraudulentas estarían imitando la imagen de la entidad para robar sus datos personales.

De acuerdo con la cartera distrital, lo hacen a través de portales en los que solicitan información privada para “dar inicio” al proceso de pago de sus impuestos, pero terminan utilizando sus datos para generar pagos fraudulentos.

Por tanto, recordaron a los ciudadanos que “Hacienda Bogotá recuerda a los contribuyentes que solamente deben ingresar al sitio oficial: www.haciendabogota.gov.co para adelantar trámites que tengan que ver con el pago de impuestos distritales”.

El único descuento vigente sigue siendo el del 10% al impuesto vehicular:

Con ofertas y descuentos a destiempo, personas inescrupulosas estarían tratando de atraer nuevas víctimas a sus portales fraudulentos.

De ahí que la Secretaría señalara que, a la fecha, el único descuento vigente es el del 10% al impuesto vehicular para personas que realicen su pago a través de los canales oficiales, antes del 15 de mayo.

El descuento del 10% para el impuesto predial se venció el 17 de abril. Sin embargo, la fecha límite de pago es el 10 de julio y, en el caso del impuesto vehicular, es el 24 de julio.

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Recomendaciones de la Secretaría de Hacienda para no caer en estafas:

Para evitar nuevos casos de estafa en medio de la temporada de pago de impuestos en Bogotá, la Secretaría de Hacienda hizo una serie de recomendaciones a los contribuyentes:

“1. No ingresar datos personales ni realizar pagos en páginas que no sean las oficiales, 2. desconfía de correos electrónicos, enlaces o formularios que dirijan a sitios no oficiales, 3. en caso de recibir comunicaciones sospechosas, reportarlas a las autoridades pertinentes y 4. recordar que Hacienda Bogotá nunca pedirá a los ciudadanos que realicen consignaciones o pagos en tiempos récord (ejemplo: pague antes de 24 horas)”.