El pase VIP para el Metro de Bogotá que miles de ciudadanos ya están recibiendo: así puede recibirlo

La Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Hacienda anunciaron la entrega de una tarjeta especial del Metro de Bogotá para los ciudadanos que se vincularon a la estrategia de aporte voluntario en el pago de impuestos. La iniciativa busca reconocer a quienes decidieron contribuir con un 10 % adicional y contempla un beneficio simbólico que incluirá un viaje gratuito cuando el sistema entre en operación.

De acuerdo con la administración distrital, más de 17.000 bogotanos ya se han sumado a esta estrategia de participación ciudadana.

“Nosotros quisimos agradecer eso enviándoles una comunicación de agradecimiento y una tarjeta simbólica que va a corresponder que la primera vez que se suban al Metro puedan tener una tarjeta de cortesía”, dijo el alcalde Galán.

¿Quiénes recibirán la tarjeta con viaje gratis del Metro de Bogotá?

La tarjeta será entregada a los ciudadanos que realizaron el aporte voluntario. La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, destacó el carácter simbólico de esta iniciativa. “Estamos enviando esta tarjeta conmemorativa, un símbolo de lo que hemos logrado juntos”, afirmó.

La medida busca incentivar la participación ciudadana y reconocer a quienes decidieron aportar recursos adicionales mediante el pago de sus obligaciones tributarias, fortaleciendo así el vínculo entre los contribuyentes y los proyectos de ciudad.

¿Cómo obtener la tarjeta especial del Metro de Bogotá?

Las personas interesadas aún pueden acceder a este beneficio realizando el aporte voluntario junto con el pago de sus impuestos dentro de los plazos establecidos por la Secretaría de Hacienda. Actualmente, los contribuyentes tienen plazo hasta el 10 de junio para el impuesto predial y hasta el 24 de junio para el impuesto vehicular.

La iniciativa se suma a las acciones de reconocimiento dirigidas a los ciudadanos que apoyan voluntariamente proyectos de ciudad y representa uno de los beneficios simbólicos asociados a la construcción del Metro de Bogotá, una de las obras de infraestructura más importantes que actualmente se desarrollan en la capital.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.