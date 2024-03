Más de 10 medicamentos de uso diario estarían en riesgo de desabastecimiento, según el Invima

Sigue siendo preocupante la situación de escasez de medicamentos en el territorio nacional, situación que se ha venido presentando hace meses.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) entregó un documento al Congreso de la República en el que se advirtió que la escasez de los fármacos se estaría notando ahora en medicinas de uso diario como la insulina, el paracetamol y amoxicilina.

Medicamentos de uso diario en riesgo de desabastecimiento

En el listado se especifica que son 12 los medicamentos que están en riesgo de desabastecimiento en el país. Entre los enumerados por el Invima están el atenolol, el clobazam, la fenitoína, la lamivudina, la quetiapina, entre otros.

Los fármacos en riesgo, según las asociaciones de médicos, son para tratar enfermedades como la diabetes, infecciones, enfermedades respiratorias, fiebre y amigdalitis.

“En esa lista hay unos antibióticos que son de uso bastante grande, va a generar en nosotros los profesionales de la salud un gran problema y fundamentalmente va a estar atado a la necesidad de recurrir a otros medicamentos que pueden ser menos efectivos, menos seguros”, afirmó el médico Álvaro Monterrosa.

Pacientes afectados por la prolongada escasez de medicamentos

La situación de escasez se viene reportando desde hace varios meses y los más afectados han sido los pacientes que necesitan los medicamentos para tener una calidad de vida mejor.

Según Dalila Cuervo, su condición de salud es cada vez más grave, lleva cuatro meses a la espera de insulina.

“Yo a veces me siento mal porque no me aplico la insulina, yo me hago remedios caseros”, expresó Cuervo.

Veedores de salud le han venido insistiendo al Gobierno Nacional que tome medidas inmediatas para garantizar la entrega de medicamentos.

“La gente pidiendo sus medicamentos, los pendientes que no se entregan, queremos una solución, señor ministro de Salud”, afirmó Luciano Calderón, veedor de salud.

La lista también indica que 25 medicamentos están desabastecidos, entre ellos, los que son utilizados para tratar infecciones en los ojos, hormonas de crecimiento y para el dolor.