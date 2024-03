Desabastecimiento de medicamentos está afectando a pacientes con cáncer e hipertensión

La crisis por desabastecimiento de medicamentos no da tregua. Además de la insulina para los diabéticos, los pacientes con cáncer e hipertensión tampoco están teniendo fácil acceso a los medicamentos para tratar sus condiciones médicas.

El Invima publicó una lista de más medicamentos en rojo, algunos de ellos corresponden a los usados en enfermedades de alto costo como el cáncer.

Uno de ellos es la Epirrubicina Polvo Liofilizado usado en el tratamiento de leucemia o para retardar y detener el crecimiento de células cancerosas.

Lo que dicen los pacientes con cáncer afectados por el desabastecimiento de medicamentos

En Antioquia, algunos pacientes dicen que solo han recibido una parte de los medicamentos formulados, ese es el caso de Juan Gómez en Medellín quien dice “me aprobaron la fórmula y se me acabó un frasquito, fui a reclamar la otra, me quedaron faltando 11, y me dijeron que no porque tenía que volver a denunciar”.

Carmenza Carreño vive en Cali, tiene cáncer de mama y es una de las pacientes afectadas por el desabastecimiento de los medicamentos para su enfermedad.

“La verdad mi tratamiento ha sido un desastre. Ha sido una inconsistencia brutal, no me dan medicamentos, no me dan citas. Mi última cita fue en noviembre y desde noviembre - diciembre me dieron solo la quimio, prácticamente desde enero, febrero y marzo no tengo medicamento”, afirma la mujer.

Además, Carmenza también está buscando que le den una cita para una mamografía y un eco mamario, pero “ha sido imposible con mi EPS, pero la verdad ya estoy cansada de luchar con todo esto”.

¿Qué pasa con los medicamentos para hipertensión?

Leydi Gómez Aldana sufre de hipertensión y no ha recibido sus medicamentos, "desde febrero no tengo medicamentos y a mí se me descompensa el organismo demasiado, me afecta todo", se queja la mujer.

"No tomar estos medicamentos puede llevar a complicaciones como accidentes cardiovasculares, los infartos, los accidentes cerebrovasculares", explica Carlos Valdivieso, presidente Colegio Médico de Antioquia.

Además, hay pacientes que han buscando medicamentos como Losartan y no los encuentran a pesar de buscarlo en varias farmacias.

"El Adres empezó a girar a algunas EPS algunas cosas que les debían, pero no son recursos nuevos, son servicios que se prestaron en el 2021, 2022 y 2023. Pero hoy no han girado los recursos de diciembre, enero, febrero y marzo", aseguró Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

Cifras del cáncer en Colombia

Según Cuenta de Alto Costo, es un organismo técnico del Sistema General de Seguridad Social en Salud, entre el 2 de enero del 2021 y el 1 de enero del 2022, se reportaron 46.644 casos nuevos de cáncer en Colombia, de ellos el 58,4% fue diagnosticado en mujeres.

“De los tipos de cáncer priorizados, en los hombres el cáncer de próstata se presentó en el 21,6%, seguido por el colorrectal (9,4%) y el de estómago (7,1%). En el caso de las mujeres, el cáncer de mama fue el más frecuente con el 29,7%, seguido por el de cérvix y el colorrectal, con el 8,4% y 7,6%, respectivamente”, afirmó el mismo organismo.