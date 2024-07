Continúa huelga de sindicatos, pero Mintrabajo insiste en que habría fecha para levantarla

Este jueves 4 de julio el Ministerio del Trabajo entregó una actualización de la situación de huelga en la que se mantienen los trabajadores de la cartera desde el pasado 31 de mayo se encuentran en cese de funciones.

Si bien el Ministerio, a través del viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo, asegura que en los próximos días la cartera retomará el funcionamiento normal, desde la mesa de huelga aseguran que el paro se mantiene.

Lo que dice el Ministerio respecto a la apertura de la cartera tras el cese de actividades

A través de un comunicado de prensa el Ministerio bajo la dirección de Gloria Inés Ramírez aseguró que las mesas de diálogo para dar fin al cese de actividades y que de hecho la fecha de un funcionamiento normal de la cartera está próxima.

“con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, continúa la mesa de diálogo con las organizaciones sindicales de la entidad, tal y como se firmó en el acta de acuerdo el pasado 2 de julio, para dar finalización al cese colectivo de actividades programado para el próximo 8 de julio y apertura de servicios a la ciudadanía el próximo 9 de julio”, se puede leer en el documento del Ministerio.

Además, Iván Jaramillo, el actual ministro encargado, asegura que desde la cartera continúan firmes con la intención de realizar los pagos a los trabajadores en paro, pero con algunas condiciones.

"“Reiteramos nuestro compromiso con el pago de salario a servidores y servidoras del Ministerio

del Trabajo, siempre que manifiesten su voluntad de compensar los tiempos no laborados”, aseguró el ministro (e) Jaramillo.

Lo que dicen los sindicatos del Ministerio del Trabajo respecto al levantamiento de la huelga

Si bien el Comité de Huelga participó en la mesa referida por el ministerio, afirman que desde la cartera aún se presentan algunos incumplimientos respecto a los pagos.

"No han pagado salarios, no obstante se cometieron a hacerlo. Ahora exigen que firmemos un acta que estamos en huelga y por eso no prestamos el servicio, cosa que no vamos a hacer y solicitamos a todos los servidores que no lo hagan", aseguraron.

Aseguraron que la huelga continúa pero seguirán participando en las mesas de diálogo.