Mintrabajo dijo que el Gobierno presentará una reforma para revivir la mesada 14

Durante el evento ‘Gobierno con los barrios populares’ realizado en Ciudad Bolívar, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció que se tramitará una reforma para revivir la mesada 14.

El evento se extenderá en otras ciudades, iniciando en Bogotá. En la tarima hizo presencia el gabinete ministerial, junto a otros altos funcionarios. Cada uno tuvo su momento para hablar con la ciudadanía y, cuando fue el turno de Ramírez, ella se refirió sobre la mesada 14.

¿Qué es la mesada 14?

La mesada 14 nació en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993 y era un pago adicional a la pensión para algunas personas. A partir de ciertos requisitos, los pensionados podían acceder a una decimocuarta mesada. No obstante, el Acto Legislativo 01 de 2005 la extinguió.

Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aún cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento.

Las pensiones que se causaron posterior al 31 de julio de 2011, no tuvieron acceso al pago de la mesada 14.

“Vamos a hacer la reforma a la Constitución Nacional”: Mintrabajo sobre la mesada 14

En primer lugar, la ministra aseguró la política de Gobierno debe ser ejecutada por todas las carteras, para que cada una vaya de la mano con la generación de empleo.

Posteriormente, Ramírez dijo que el propósito de la reforma laboral impulsada por su Ministerio, busca velar por los derechos de los trabajadores: “esta reforma pone al centro la estabilidad laboral. Le he dicho a este país que me muestren un artículo de esa reforma que no responda a los estándares nacionales o internacionales”.

Eso es lo que le dicho a los empresarios: coherencia. Si vamos allá (a la Organización Internacional para el Trabajo) a votar por todos los derechos, pues cuando estemos aquí, cumplamos esos derechos.

La ministra mencionó los beneficios que traería la reforma laboral en materia de contratación. De igual forma, contó los retos que ha afrontado la reforma pensional en el trámite al interior del Congreso.

En un punto de su intervención, la ministra aseguró que se tramitará una reforma para que la mesada 14 vuelva: “tenemos que hacerle una reforma a la Constitución”.