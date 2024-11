Minhacienda se pronuncia tras recientes señalamientos: “Puedo cometer errores, pero no delitos”

El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) sigue dando de qué hablar. En medio de la investigación que adelantan las autoridades, se conoció el testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda.

Esto dijo la exasesora María Alejandra Benavides

La exfuncionaria aseguró que el ministro de la cartera, Ricardo Bonilla, conocía y aprobaba lo que iba comprometido en el entramado de corrupción.

En ese orden de ideas, Benavides señaló que Bonilla estaba al tanto de cómo fue contactada por Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, para el supuesto redireccionamiento de tres contratos por $92.000.000.

La funcionaria también declaró que Bonilla tenía claridad de lo que ocurría: “Él me usó y él usó, el hecho de ser el ministro de Hacienda, y a él no le importaba el costo que tenía que pagar, él solo necesitaba sacar esto”.

Durante el testimonio, Benavides contó con detalles que el ministro supuestamente estaba al tanto de los contratos: “Él sabía que esos contactos los había sacado yo de lo que me habían pasado los congresistas que tenían los cupos indicativos (…) Yo no le puedo decir mentiras a usted. Si él sabía, yo no sé, yo no podía cuestionarlo, pero aquí soy transparente y le digo estoy segura que el ministro sabía de esos contactos para ellos y que a cambio le iban a dar esos créditos”.

Pronunciamiento del ministro Ricardo Bonilla



Un día después que se diera a conocer esta información, el ministro emitió un comunicado al respecto.

Aunque es un duro trance personal y un difícil y complejo camino jurídico, aspiro con instrumentos legales, a convencer a la justicia de mi país que eventualmente puedo cometer errores, pero no delitos.

RELACIONADO Ministerio de Hacienda dio importante anuncio sobre aumento del salario mínimo

De igual forma, el jefe de cartera aseguró que nunca se ha negado a dar explicaciones ni tampoco ha usado su cargo como ministro para su defensa.