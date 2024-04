Ministro de Justicia desmintió estar preparando una Constituyente por decreto

A través de un video, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aclaró la situación respecto a los rumores de expulsión de expertos que hacían parte de la comisión para la redacción de la reforma a la justicia.

Además, respecto a la Constituyente a la que hizo referencia el presidente Gustavo Petro, desmintió que él haya sido encargado de preparar dicho texto para aplicar a través de un decreto.

Es mentira que el Gobierno Nacional que esté preparando o un proyecto o que me haya encargado a mí de un proyecto de convocatoria de Constituyente por un decreto.

El ministro Osuna aseguró que “la comisión de reformas a la justicia sigue funcionando y muy bien”.

Explicó que se construyeron cinco grupos de trabajo que han venido adelantando las labores, “ya tenemos borradores de textos, que ya se están revisando y que tendremos listos para presentarlos en el Congreso de la República, el próximo 20 de julio”.

Informó que se tratan de proyectos que van desde desbloquear el sistema penal acusatorio, agilizar procesos penales y aumentar el acceso a la justicia. También sobre justicia inclusiva y restaurativa.

Al mismo tiempo, indicó que “si alguien desea irse, lo puede hacer, pero nadie ha sido expulsado. A nadie se le ha manifestado que deje de asistir a esas reuniones”.

De acuerdo con el ministro de Justicia, frente a la información que circula de que él y su cartera estarían trabajando en la construcción de un decreto para aplicar a una Constituyente, aseguró que se trata de una mentira.

No es cierto. El presidente de la República no me ha encargado ninguna Constituyente por decreto.