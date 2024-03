“No tengo intención de reelegirme”: Petro sobre propuesta de Asamblea Nacional Constituyente

La propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente ha generado todo tipo de reacciones a las que el mismo mandatario les ha salido al paso.

En entrevista con El Tiempo, el presidente Petro confirmó que con la propuesta de realizar la Asamblea no buscaba reelegirse para el cargo.

"No estoy buscando una reelección presidencial. No tengo intención de reelegirme y no impulsaré reformas o una constituyente en ese sentido, así lo he dicho desde siempre", afirmó Petro al periódico.

El mandatario insistió en que no está interesado en modificar la Constitución de 1991, sin embargo, reiteró que el actual documento no resuelve diferentes problemas de los colombianos.

"En las más de tres décadas que han osado desde 1991, los poderes constituidos por el constituyente del 91, no han podido resolver varios problemas fundamentales que detienen a la sociedad colombiana y por eso debe el constituyente, es decir el pueblo entrar a resolverlos", afirmó el presidente en su cuenta de X.

¿Por qué convocar una Asamblea Nacional Constituyente?

El presidente Petro aseguró que está buscando que se discuta la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente por diferentes motivos, entre estos, cumplir con la reforma agraria y trabajar por las poblaciones excluidas.

"El cumplimiento del acuerdo de paz que supone: a) una reforma agraria, la inclusión del territorio y la población abiertamente excluida, la verdad como eje de la justicia. El Estado incumplió el acuerdo de paz y la sociedad debe hacerlo cumplir", afirmó Petro.

El mandatario colombiano insistió en que se deben cumplir los principales objetivos de la Constitución de 1991 para así garantizarles sus derechos a los colombianos.

"El pueblo está convocado por la presidencia de la república a expresarse, a decidir. Para ello proponemos la constitución de coordinadoras municipales de fuerzas populares que desaten la organización y la movilización general de la ciudadanía", afirmó el mandatario colombiano.

Reacciones a la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente

Desde diferentes sectores han reaccionado a la propuesta del presidente de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

El exministro Alejandro Gaviria aseguró: "La propuesta de la constituyente es "profusa, difusa y confusa", ignora el plan de desarrollo y los proyectos de gobierno, opta por la grandilocuencia como reemplazo de la acción. Ya no quiere gobernar".

El director de Pares, León Valencia, expresó: "No me parece buena idea una Constituyente en este momento del país. Pero quiero recordarle a la derecha que ahora habla de defender la constitución del 91 y alza su voz señalando que Petro busca perpetuarse en el poder intentado una reforma que permita su reelección".

El expresidente Iván Duque afirmó: "¡Mucho cuidado! Quieren constituyente para prolongar el periodo presidencial y perpetuarse. No quieren convocarla con los mecanismos constitucionales porque no tienen ni las mayorías ni el tiempo".